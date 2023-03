Fedez è riapparso sui social. Che il rapper stesse vivendo un momento di grande difficoltà dopo il Festival di Sanremo e la crisi (data per certa da molti) con la moglie Chiara Ferragni era sotto gli occhi di tutti.

Così il rapper ha pubblicato una storia Instagram: il fondo nero e poche parole scritte in bianco “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più lontano possibile dai social. In questa decisione – ha specificato il rapper – non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto”. Il messaggio ai fan finisce con un cuoricino rosso. In questo mese molti si erano chiesti che fine avesse fatto Fedez, tante le domande sulla sua salute e sul suo matrimonio.

Non un periodo d’oro per il marito della Ferragni. Prima la polemica che lo ha travolto per il bacio sul palco dell’Ariston con Rosa Chemical finito addirittura sul tavolo della Procura, poi il problema della balbuzie, chiaramente dovuta a un momento di forte stress. Era apparso così stanco e sottopressione che i fan della Ferragnez avevano attaccato l’influencer più famosa d’Italia: tuo marito sta male e tu parli di aria fritta.

La Ferragni in questo mese ha presenziato a decine di eventi a Milano e Parigi per le settimane dedicate alla moda, del marito nessuna traccia sui social solitamente inondati di loro foto. Timidamente ora ha comunicato ai suoi followers la scelta di staccare un po’ la spina e starsene lontano dai social. Sicuramente una scelta strana vista la “mania” dei Ferragnez di documentare ogni istante della loro vita insieme. Si attendono sviluppi…

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

