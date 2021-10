Giuseppe Conte, leader del M5S, ha rotto gli indugi. Dopo settimane di indiscrezioni e illazioni, l’ex premier ha preso una posizione definitiva sul voto del ballottaggio delle amministrative di Roma. Conte voterà Roberto Gualtieri, ex ministro dell’Economia durante il suo primo governo. Lo ha detto ieri sera durante la trasmissione di La7 ‘Di Martedì’.

Schierandosi con il candidato dem, il leader pentastellato spera di cavalcare l’onda di una probabile vittoria. Ma l’ex premier sottolinea che la sua scelta è influenzata dal rapporto politico che lo ha legato con l’ex ministro. “Io da cittadino romano ho a cuore il bene della Capitale – afferma Conte – tra Gualtieri e Michetti, conosco Gualtieri, Michetti non mi dà alcuna affidabilità. Andrò a votare per Gualtieri, non sto dicendo che il M5s deve andare a farlo, gli elettori non sono pacchi postali“.

Parole e affermazioni che lasciano intendere come non sia, almeno ufficialmente, una decisione di voto urbi et orbi.

Quanto affermato ieri da Conte riprende quello che aveva già dichiarato lo stesso ex premier nel corso della trasmissione Tagadà andata in onda su La7 alcuni giorni fa: “Ho già detto quello che penso di Gualtieri, è una persona che ha lavorato con me. Sicuramente – ha aggiunto il leader pentastellato – è una persona di valore, che non voglio sminuire nelle possibilità di far bene”. Non era ancora un endorsment in piena regola, ma la dichiarazione è stata molto gradita al Nazareno.

E nel tentativo di sciogliere il rebus sulla sindaca uscente Virginia Raggi, che non vuole schierarsi per il candidato del Pd, l’ex premier precisa: “Non mi risulta affatto che Raggi si sia schierata con Michetti, le ho parlato: lei farà opposizione rispetto al governo cittadino che verrà. Io da cittadino romano ho a cuore il bene della Capitale, che è di tutti“.

L’endorsement di Conte piace al leader del Pd Enrico Letta che ieri, durante un comitato con Gualtieri nel quartiere Testaccio, ha ringraziato l’ex premier per le sue “parole importanti”. “I due sono stati una coppia che ha dato tanto al Italia, hanno portato loro il Pnrr, lo hanno negoziato insieme“, ha detto.

Anche il candidato dem è soddisfatto dell’appoggio di Conte: “Sono molto contento. Abbiamo lavorato assieme in uno dei momenti più duri della storia d’Italia“.

Serena Console