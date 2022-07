È il giorno più lungo per Mario Draghi. Il presidente del Consiglio prenderà atto nel pomeriggio del ‘no’ alla fiducia del Movimento 5 Stelle al decreto Aiuti con l’uscita dall’Aula del Senato: l’esecutivo andrà in crisi, politica ma non numerica, potendo in realtà contare su numeri solidi sia a Montecitorio che a Palazzo Madama, sostanzialmente per la norma sul termovalorizzatore di Roma inserita nel provvedimento.

Giuseppe Conte lo ha detto chiaramente nell’assemblea dei gruppi parlamentari di Camera e Senato dei pentastellati: niente più “cambiali in bianco” al suo successore e niente fiducia al provvedimento perché “i cittadini non comprenderebbero una soluzione diversa”.

Nel suo intervento di apertura con i gruppi parlamentari, Conte ha sottolineato come il documento i 9 punti consegnato a Draghi nei giorni scorsi interpreti ii un forte disagio “dei cittadini e delle imprese”, rivendicando come il Movimento sia “l’unica forza politica che si sta interrogando su questa crisi con grande serietà anche con soluzioni da vari mesi. L’unica forza che sta incalzando il governo sulle emergenze”.

A nulla è valso dunque il colloquio telefonico avvenuto nel pomeriggio di mercoledì tra lo stesso Conte e il presidente del Consiglio Mario Draghi, uno scambio che si è tenuto durante la sospensione dei lavori del Consiglio nazionale di ieri. Un tentativo in extremis di arrivare ad una mediazione tra le parti, tra un Conte sempre più pressato dai ‘duri e puri’ del Movimento, desiderosi di una rottura con l’esecutivo.

Le dimissioni di Draghi e gli scenari

Quali sono dunque gli scenari. Per Draghi il dado è tratto. Il premier ribadisce da giorni che senza 5 Stelle non c’è maggioranza ma soprattutto non c’è alcuna ipotesi di un ‘Draghi bis’. Il ragionamento dell’ex numero uno della Banca centrale europea è che con l’addio dei grillini cambierebbe il perimetro della maggioranza, che si sposterebbe su una trazione leghista, e che i restanti mesi di governo diventerebbero una ‘balcanizzazione’ su ogni provvedimento.

Per questo, dopo il voto di oggi, Draghi salirà al Quirinale e si dimetterà, formalizzando la richiesta che aveva già annunciato a Mattarella: non essere rinviato alle Camere, non avendo alcuna voglia di “tirare a campare” in governi balneari.

Già, Mattarella. Il ruolo centrale sarà ovviamente quello del capo dello Stato e gli scenari non mancano: quelli che sembrano esclusi sono un governo Draghi senza 5 Stelle, escluso dal diretto interessato ma anche dalla Lega di Salvini e dal Partito Democratico di Letta, che in quel caso vorrebbero le urne, e quello di un ritorno di Draghi alle Camere in cerca di una nuova fiducia, anche degli stessi 5 Stelle.

Per questo lo scenario più paventato in queste ore è quello di nuove elezioni: le date potrebbero essere quelle del 25 settembre o del 10 ottobre, col salto nel buio di riportare il Paese alle urne ne mezzo della guerra in Ucraina e di una crisi economica mondiale.

Una quarta possibilità sarebbe quella di un governo che possa traghettare il Parlamento e il Paese fino a febbraio 2023, per seguire da vicino i dossier più caldi: al timone potrebbe andarci una figura tecnica vicina a Draghi, come il ministro dell’Economia Daniele Franco.

Carmine Di Niro

Carmine Di Niro