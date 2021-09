È ricoverato in ospedale a Strasburgo a causa di una polmonite David Maria Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, giornalista ed esponente del Partito Democratico. Lo ha fatto sapere in una nota Roberto Cuillo, suo portavoce. “Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nella serata di mercoledì 15 settembre è stato ricoverato all’Hôpital Civil di Strasburgo. Dopo i necessari accertamenti è stata diagnosticata una polmonite, immediatamente trattata con le terapie del caso. Le sue condizioni sono buone“. Non si tratta di covid-19, ha chiarito il portavoce.

Sassoli era stato assente al discorso sullo Stato dell’Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di mercoledì scorso, 15 settembre. Era stata comunicata da parte dello stesso portavoce Cuillo un’indisposizione del Presidente del Parlamento. Il pomeriggio stesso di mercoledì scorso il portavoce aveva fatto sapere che nel pomeriggio Sassoli aveva effettuato un tampone anti-covid risultato negativo.

Sassoli non sarebbe quindi contagiato dal covid-19, come confermato anche oggi dallo stesso portavoce. È inoltre vaccinato contro il covid-19 con il preparato a Rna Messaggero Pfizer BioNTech. Tutti i suoi appuntamenti in agenda sono stati naturalmente annullati. Il giornalista ed esponente del Pd è Presidente del Parlamento Europeo dal luglio 2019.

“Rimettiti presto, caro Davide, ti auguro una pronta guarigione. Abbi cura di te”, ha scritto via social il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. “Caro David, a nome del gruppo del Ppe, ti auguro una pronta guarigione. Guarisci presto!”, ha postato su Twitter il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber. Auguri di pronta guarigione anche da parte della Presidente del Senato italiano Maria Alberti Casellati del segretario del Pd Enrico Letta.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte