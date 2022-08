Stava attraversando la strada sul lungomare di Napoli quando è stata travolta da una motocicletta. E’ morta poco dopo l’arrivo in ospedale una donna di 34 anni investita intorno all’una della scorsa notte lungo via Caracciolo, all’altezza di uno chalet.

La giovane, che si chiamava Elvira Zriba, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate.

In ospedale anche il conducente della moto che non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale (sezione Infortunistica guidata dal capitano Antonio Muriano), a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e stabilire le eventuali responsabilità dell’uomo alla guida della moto.

seguono aggiornamenti

