Da domani a martedì 14 dicembre si vota a Napoli per il rinnovo della giunta esecutiva dell’Associazione nazionale magistrati, organismo rappresentativo della categoria. Elezioni che piombano in un momento non facile per la magistratura, ancora attraversata dai venti della questione morale sollevata dal caso Palamara e dall’esigenza di recuperare la fiducia dell’opinione pubblica con la difficoltà di rinunciare a una serie di prerogative e poteri in vista della riforma del Csm.

Quest’anno per il direttivo napoletano dell’Anm ci sono più candidati rispetto al passato, in corsa c’è una lista in più. Cinque in tutto, dunque. Autonomia e indipendenza, con il pm Cristina Curatoli e i giudici Gennaro Lezzi, Eleonora Pacchiarini, Massimo Sensale. Con Magistratura Indipendente si candidano i giudici Giuseppina D’Inverno, Caterina Garufi , Gabriele Montefusco, Ida Ponticelli, Valerio Riello, Emanuele Rocco. Magistratura democratica, di area progressista e di sinistra, candida i giudici Anna Laura Alfano e Carla Bianco, e i sostituti procuratori generali Francesco Sansobrino e Claudio Siragusa.

Con Area democratica per la giustizia si propongono il pm Ida Teresi e i giudici Stefano Celentano, Alessandra Consiglio, Marco Giordano, Fiammetta Lo Bianco, Claudia Picciotti, Giuseppe Sepe. Unità per la Costituzione propone come candidati i pm Mariangela Condello e Giuseppe Vitolo, e i giudici Mariaconcetta Criscuolo, Monica D’Agostino, Giovanni De Angelis, Giusi Piscitelli, Diego Ragozini.

Viviana Lanza Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).

