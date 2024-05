Tra poche ore scenderà il blackout elettorale, i sondaggi non potranno più essere pubblicati e diffusi. È il momento in cui per i partiti si gioca il tutto per tutto, in cui si diffondono segretamente sondaggi privati, spesso svolti a richiesta e a volte meno attendibili. Per questo nelle ultime due settimane di campagna elettorale le rilevazioni ufficiali contano di più. Ieri è uscito un sondaggio circoscrizione per circoscrizione. Oggi l’ultima Supermedia di YouTrend per Agi conferma le tendenze già viste, con le elezioni europee ormai quasi alle porte.

Europee, ultimi sondaggi prima del buio elettorale e delle elezioni: le tendenze dei partiti

Fratelli d’Italia è il primo partito, con dietro il Partito Democratico che lentamente cresce. In terza posizione il Movimento 5 Stelle, e ancor più staccate ma appaiate Lega e Forza Italia. Il derby interno al centrodestra sarà uno degli elementi più importanti da seguire. Così come sarà interessante notare l’andamento dei partiti che lottano per superare la soglia dello sbarramento: Stati Uniti d’Europa, Verdi e Sinistra, Azione. Senza grandi chance in apparenza di poter superare il 4%, invece, ci sono altre liste come Libertà di Cateno De Luca e Pace, Terra, Dignità di Michele Santoro.

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quella pubblicata oggi include i sondaggi realizzati dal 9 al 22 maggio, dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 17 maggio), Eumetra (16, 22 maggio), Euromedia (16 maggio), Ipsos (23 maggio), Noto (22 maggio), Piepoli (17 maggio), Quorum (13 maggio), SWG (13 e 20 maggio) e Tecnè (11, 14, 18 e 21 maggio).

Europee, ultimi sondaggi: i risultati dei partiti

FDI 27,2 (=)

PD 21,0 (+0,4)

M5S 15,9 (=)

Lega 8,7 (+0,3)

Forza Italia-NM 8,5 (-0,1)

Stati Uniti d’Europa 4,4 (-0,3)

Verdi/Sinistra 4,3 (+0,2)

Azione 3,9 (=)

Pace Terra Dignità 2,1 (+0,1)

Libertà 2,0 (-0,1)

La Lega controsorpassa Forza Italia ma il testa a testa è vivo. La lista composta da Italia Viva e +Europa, Stati Uniti d’Europa, cala ma resiste sopra la soglia dello sbarramento. Poco sotto Alleanza Verdi e Sinistra, che cerca di staccare la soglia del pericolo. Azione invece sembra fermarsi appena sotto la soglia dello sbarramento e rischia di non conquistare alcun seggio al Parlamento Europeo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani