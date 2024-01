Arrivati a un certo livello gli errori non sono più ammessi. Questo è un concetto che ultimamente sembra proprio non entrare in testa ai Ferragnez. La storia del Pandoro, delle Uova, delle bambole e così via sono ormai molto note con annesse scuse per una svista, per un mancato controllo e l’apertura delle indagini. Ma adesso a fare ulteriori danni collaterali ci pensa proprio Fedez con una mancata verifica delle fonti.

mi sa che abbiamo un problema 😃 Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Come la mettiamo? 😃 pic.twitter.com/sOX6kNoBoc — Wazza (@WazzaInter) January 15, 2024

La foto di un presunto hater in diretta a Muschio Selvaggio

Succede che durante la puntata di Muschio Selvaggio con ospite David Parenzo, Fedez ha mostrato la foto di un hater. Il rapper meneghino vuole mettere alla gogna le persone che da dietro alla atstiera lo insultano regolarmente augurando la sua morte, quella di suo figli o gioendo per la scomparsa del cane di Fedez. Ed ecco che accecato dalla rabbia Fedez non ha visto di meglio quando uno dei suoi hater ha pubblicato una foto dicendo di prendersi le proprie responsabilità e di volerci mettere la faccia.

Fedez ci casca in pieno e sbaglia clamorosamente: l’hater non è la persona mostrata in foto

“Questa è la tua faccia da cazzo, quando avrai i coglioni di mettere anche nome e cognome, potrai identificarti come uomo”. Ma il rapper è incappato in un errore di persona, in poche ore lo strafalcione di Fedez è diventato virale su X. Il profilo dell’hater (un certo Davidone) è giusto ma la foto pubblicata è quella di una persona diversa. Un tranello che l’hater di Fedez ha voluto giocare al rapper e lui ci è cascato con tutte le scarpe.

La risposta della persona in foto: “Fedez mi ha messo alla gogna, querelo”

Così è arrivata la risposta di @WazzaInter, il cui volto è stato mostrato erroneamente: “Grazie Fedez, che non verifica le fonti, e mi mette alla pubblica gogna”. Dopo qualche ora, il canale YouTube del podcast ha oscurato il pezzo della puntata “incriminato”.

Giulio Pinco Caracciolo