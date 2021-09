Dolore e rabbia, riversata però sui giornalisti che stavano cercando solo di fare il loro lavoro, testimoniando l’ultimo saluto di Napoli a Samuele. Si sono svolti questa mattina in un clima di tensione i funerali del bambino di 4 anni morto venerdì scorso, precipitato dal terzo piano dell’abitazione di famiglia in via Foria.

Per la morte del piccolo è accusato di omicidio volontario il domestico, il 38enne Mariano Cannio, attualmente detenuto in carcere.

La bara bianca di Samuele è stata accolta da due ali di folla, centinaia le persone all’interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli con la messa celebrata dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Diverse le persone colte da malore, tra il gran caldo e il dolore per la scomparsa del bambino: sul posto era già presente una ambulanza del 118 che ha potuto fornire immediatamente soccorso.

Decine invece le persone che indossavano magliette con la foto di Samuele che indossa la maglia del Napoli: “Ad ognuno di noi mancherà un pezzo di cuore“, la scritta stampata sulle t-shirt.

Funerali, come detto, caratterizzati anche dalla tensione, tanto da richiedere l’intervento di polizia e carabinieri per una ‘zuffa’ avvenuta all’esterno della chiesa tra alcuni presenti e un videogiornalista. Nei giorni scorsi c’era stato un appello dei familiari di Samuele a non pubblicare foto e video del bambino, con una aggressione ad un giornalista sotto l’abitazione della famiglia Gargiulo.

I LEGALI DELLA FAMIGLIA: “CERCHIAMO VERITA'” – “La famiglia non cerca né vendetta né soluzioni catastrofiche nei confronti di Mariano Cannio. La famiglia aspetta la verità, di capire perché è successo”, ha spiegato Domenico De Rosa, legale della famiglia Gargiulo incontrando la stampa. “Ci è sembrato, questa è la ragione del nostro incontro – spiega De Rosa -, di capire che è come se la mamma e i genitori lo avessero un poco lasciato andare, in modo superficiale, stupido e quindi poi criminale, nelle mani di quella persona”.

Quanto al video diffuso sui social network di Samuele, De Rosa ha sottolineato che ad oggi “non sappiamo come sia stato diffuso in rete. È un video che va contestualizzato, che non è neanche un video attuale. È un video che risale perlomeno a due anni fa per quel che mi è stato detto, ed è completamente scollegato a quello che è successo. Sono meccanismi mentali di chi associa quel video alla tragedia, come a far ipotizzare e questo è un altro timore della famiglia, le cose più incredibili”. Rispondendo alla domanda della famiglia, se si è fatta un’idea di ciò che è accaduto, il legale replica: “Assolutamente no, l’idea è solo che è una tragedia. Né sulle cause né sulla dinamica o altro”.

Sullo stato di salute mentale di Cannio, De Rosa ha riferito che “godeva della fiducia” della famiglia “perché dava un senso di tranquillità”. Quanto alla presunta schizofrenia del 38enne, gravemente indiziato per l’omicidio di Samuele, la famiglia non era al corrente dei problemi. “Il senso di riservatezza e tranquillità che dimostrava Cannio era un motivo in più per continuare a trattarlo in quel modo, cioè una persona tranquilla a cui affidare le pulizie con la presenza di una signora incinta“. “Che la persona non stia bene alla famiglia non risultava affatto – ribadisce il legale della famiglia Gargiulo -. La mamma era presente, Samuele non era affidato a Mariano Cannio, il quale svolgeva funzioni puramente di carattere domestico, le pulizie”

