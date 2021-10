Si è tenuto questa mattina, mercoledì 27 ottobre, un sopralluogo nella galleria Vittoria alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità del Comune, Edoardo Cosenza e del Responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano. L’incontro è servito a fare il punto sull’avanzamento dei lavori che, come ribadito da Anas, procedono secondo il cronoprogramma previsto. La Galleria è chiusa al traffico dal settembre del 2020 e, nonostante i proclami iniziali della vecchia amministrazione guidata da Luigi de Magistris, la riapertura al traffico non è mai avvenuta. Potrebbe tornare nuovamente in funzione a fine novembre.

“Il cronoprogramma si sta rispettando e i lavori stanno procedendo secondo quello che si era previsto. Ci auguriamo che dicembre sia il mese giusto” ha dichiarato il sindaco. “Stiamo attentamente monitorando lo stato di avanzamento dei lavori. Non voglio dilungarmi sugli aspetti tecnici. Da parte nostra c’è il massimo impegno per restituirvi nei tempi più brevi possibili una galleria sicura e priva di qualsiasi buca” ha aggiunto Manfredi.

Allo stato attuale sono state completate le attività di posa delle reti di protezione sulla volta della galleria; completate, inoltre, le perforazioni e inghisaggi delle barre filettate per il fissaggio delle carpenterie metalliche ed avviato l’approvvigionamento in cantiere e la posa in opera di queste ultime per la struttura di sostegno dei pannelli di rivestimento in acciaio, con posa delle centine. Proseguono, inoltre, le operazioni di cucitura delle reti con la posa in opera dei cavi sia longitudinali ed irrigidenti a croce per un avanzamento di oltre il 50% del totale; l’esecuzione di questa lavorazione sarà completata entro il fine settimana e procederà anche in orario notturno, ad eccezione di due notti che consentiranno la realizzazione di attività di competenza comunale afferenti alla realizzazione del manto stradale nella parte centrale della galleria. Tale attività è propedeutica al riposizionamento dei new jersey di separazione delle carreggiate.

Nel corso di questa settimana, inoltre, sono in corso di esecuzione anche attività di competenza di un Ente Terzo relative alla sostituzione di un cavo di alimentazione sottopassante la galleria. Successivamente si procederà all’esecuzione delle attività di regimentazione idraulica ed a quelle di posa in opera dei cavi di alimentazione e dei segnapassi. Una volta terminati i lavori e data l’attestazione statica, subentrerà la Procura della Repubblica con i suoi consulenti per verificare il ripristino della sicurezza e quindi la rimozione dei pericoli e dare il via libera definitivo. Il Comune in parallelo sta procedendo alla rimozione del vecchio manto di asfalto deteriorato per riconsegnare una galleria priva di qualsiasi buca.

