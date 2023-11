Nella guerra in Medioriente Israele e Hamas hanno trovato in extremis l’accordo per un’estensione della tregua “per un settimo giorno”. Intanto però a Gerusalemme un uomo ha aperto il fuoco a una fermata dell’autobus: tre i morti tra cui Livia Dickman, 24 anni, uccisa incinta. E altre otto persone sono rimaste ferite.

Il rilascio del gruppo di ostaggi, anche un’americana

Nell’ultimo gruppo di 16 persone liberate da Hamas c’è anche un’americana: è il secondo ostaggio Usa rilasciato. Trenta, invece, i palestinesi liberati in cambio da Israele.

Attentato e rischio la tregua

Un’auto è piombata su un gruppo di soldati israeliani a un checkpoint nella valle del Giordano. Due militari sono rimasti feriti. Il segretario dell’Onu Guterres auspica “un vero cessate il fuoco umanitario”. Egitto e Qatar premono per una tregua di altri due giorni.

Hamas potrebbe restituire anche 3 cadaveri

Israele si aspetta di ricevere stasera da Hamas anche i corpi senza vita di tre israeliani. Lo riferisce Canale 13, precisando che la loro identità non è stata resa nota. Oltre alle due donne già liberate nel pomeriggio, la tv sottolinea che ci si aspetta anche il rilascio di almeno altri 6 ostaggi.

Usa e Israele discutono possibile esilio di Hamas da Gaza

Israele e Stati Uniti hanno discusso la possibilità di espellere migliaia di combattenti di Hamas dalla Striscia di Gaza per abbreviare i tempi del conflitto.

E’ quanto pubblica il quotidiano statunitense The Wall Street Journal. L’idea è simile a quanto già messo in pratica con l’accordo negoziato a suo tempo dagli Stati Uniti che portò alla deportazione dei membri dell’Olp (fra cui lo stesso Yasser Arafat) dal Libano alla Tunisia.

Israele: 145 ostaggi ancora detenuti a Gaza

Secondo gli ultimi dati diffusi dal governo israeliano, a Gaza sono ancora detenuti 145 ostaggi. Il portavoce Eylon Lev, ha detto che tra questi ci sono tre bambini e 10 persone di eta’ superiore ai 75 anni. Ha aggiunto che finora sono stati rilasciati da Hamas 102 ostaggi, 78 israeliani e 24 stranieri, e che altri due sono stati trovati morti.

