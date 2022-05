È arrivata al 70esimo giorno la guerra in Ucraina. Ieri sera attacco massiccio in Ucraina: 18 missili da crociera secondo Kiev sono stati lanciati dalle forze russe in diverse Regioni, tra cui Leopoli. Uno di questi ha danneggiato la centrale elettrica di Leopoli. Distruzione anche a Kharkiv e nella regione di Kivorhad. Almeno 21 civili secondo le autorità locali nella regione orientale di Donetsk. Prosegue l’assedio all’acciaieria Azovstal a Mariupol: 156 civili evacuati sono arrivati a Zaporizhzhia.

Nessun passo avanti sul fronte diplomatico. Lungo colloquio telefonico tra Putin e Macron, il primo dal 29 marzo. L’ambasciatore russo presso il Vaticano risponde all’intervista di Papa Francesco al Corriere della Sera e dice di voler mantenere il dialogo con il Papa. Il Pontefice aveva detto di aver cercato un contatto con Putin ma di non aver ottenuto riscontro.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ieri è intervenuto al Parlamento Europeo. “In una guerra di aggressione non può esistere un’equivalenza fra chi invade e chi resiste”, ha dichiarato il premier. Aiutare Kiev significa “proteggere il progetto di sicurezza e democrazia costruito negli ultimi 70 anni”.

La diretta

ORE 7:10 – MOSCA: “CI FERMEREMO AL CONFINE CON LA POLONIA” – Il vicepresidente della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, Pjotr Tolstoj, ha dichiarato che “andremo avanti gradualmente” fino a quando la Russia lo riterrà opportuno. “Finiremo al confine con la Polonia, quando l’Ucraina sarà totalmente denazificata e smilitarizzata, vale a dire quando non rappresenterà più una minaccia militare per la Federazione Russa e non ci sarà più la possibilità di trasformarla in una anti-Russia come l’Occidente ha cercato di fare negli ultimi 30 anni”.

ORE 7:05 – UK: “POSSIBILE UN GOLPE PER ROVESCIARE PUTIN” – Il giornale finanziario londinese City AM torna sulla possibilità di un golpe che rovesci il presidente russo Putin.. Una manovra che sarebbe architettata dai servizi dell’Fsb, del Gru e dell’Fso, il cosiddetto gruppo Silovski. “L’idea che un golpe possa essere imminente è ulteriormente rafforzata dall’attività dei social media in Russia e nell’Europa dell’Est, che ha registrato un sovraccarico nelle ultime 24 ore”. Putin è definito “molto preoccupato”. Avrebbe rafforzato la dentro e intorno al Cremlino.

ORE 7:00 – CASO GRINER: USA DEFINISCONO INGIUSTA LA DETENZIONE IN RUSSIA – Il dipartimento di Stato americano ha riferito che il caso di Brittney Grines è stato portato all’attenzione di Roger Carstens, inviato speciale degli Stati Uniti incaricato degli ostaggi. “Il Dipartimento di Stato ha determinato che la Federazione Russa ha ingiustamente detenuto la cittadina americana Brittney Griner”.

ORE 6:50 – TELEFONATA PUTIN-LUKASHENKO – Il presidente russo Putin e quello bielorusso alleato Lukashenko hanno tenuto una telefonata in cui si è “discusso telefonicamente della situazione nel contesto dell’operazione militare speciale in corso per proteggere il Donbass”. Mosca vorrebbe il supporto di Minsk in Ucraina in più di un’occasione l’intelligence di Kiev ha lanciato l’allarme su un possibile incidente creato ad arte da Mosca fingendo un attacco ucraino in Bielorussia per legittimare l’ingresso in guerra del paese considerato molto vicino a Putin.

ORE 6:45 – DONETSK: “21 CIVILI UCCISI DAI RUSSI IN 24 ORE” – Il bilancio della giornata di martedì degli attacchi russi nella regione orientale ucraina di Donetsk è di 21 civili morti e 27 feriti. Lo ha annunciato il governatore regionale Pavlo Kyrylenko.

ORE 6:30 – ZELENSKY: “FAREMO USCIRE LA NOSTRA GENTE DA MARIUPOL E AZOVSTAL” – “Continueremo a fare di tutto per far uscire tutta la nostra gente da Mariupol e Azovstal. È difficile, ma abbiamo bisogno di coloro che sono ancora lì, sia civili che soldati. Mi è stato detto molte volte che era impossibile invece oggi 156 persone sono giunte a Zaporizhzhia”, ha dichiarato Volodymyr Zelensky in un discorso video

ORE 6:15 – “14 MISSILI DA CROCIERA CONTRO L’UCRAINA” – Kiev fa sapere che almeno 18 missili da crociera sono stati lanciati dalle forze russe contro l’Ucraina negli attacchi di martedì sera. Otto sarebbero stati intercettati. Le regioni colpite: Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Leopoli, Vinnytsia, Kiev e Zakarpattia.

Попередньо одна людина поранена. Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій.#Львів pic.twitter.com/AhGeqTdNpr — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) May 3, 2022

ORE 6:00 – MOSCA: PER NOI IMPORTANTE DIALOGO CON IL PAPA – L’ambasciatore russo in Vaticano Aleksandr Avdeev all’agenzia Ria Novosti ha dichiarato che in qualsiasi situazione internazionale, il dialogo con il Papa è importante per Mosca. E il Pontefice è sempre un gradito, desiderato, interlocutore”.

ORE 4:00 – “RUSSIA RUBA GRANO UCRAINO” – “La Russia ha rubato 400.000 tonnellate di grano dai territori temporaneamente occupati”. Lo ha detto il viceministro dell’agricoltura ucraino Taras Vysotsky citato dal Kyiv Independent. Si tratta, secondo Vysotsky, di circa un terzo di tutte le scorte di grano delle oblast di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Se questo furto continuasse, ha affermato il viceministro, queste regioni potrebbero andare incontro alla carestia.

ORE 3:00 – LEADER SEPARATISTA A MARIUPOL – Il leader della regione separatista filorussa di Donetsk, Denis Pushilin, ha fatto visita a Mariupol. Lo ha mostrato lui stesso pubblicando le foto sul suo canale Telegram. Si tratta del primo funzionario appoggiato da Mosca a viaggiare nella città ucraina assediata. Dalle immagini non è chiaro quando sia avvenuta la visita, ma è probabile che sia stata in questa ultima settimana, quando le forze russe hanno consolidato il controllo su Mariupol.

ORE 2:00 – ZELENSKY: “OBIETTIVO È INTEGRITA’ DELL’UCRAINA, INCLUSA LA CRIMEA” – L’obiettivo dell’Ucraina è ripristinare la sua integrità territoriale, inclusa la Crimea. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo virtualmente a un incontro organizzato dal Wall Street Journal. “Ci auguriamo che la Crimea sarà parte dell’Ucraina”, ha affermato Zelensky.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte