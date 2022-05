L’acciaieria di Mariupol è ancora al centro del conflitto in Ucraina giunto al suo 69esimo giorno. I primi 100 civili sono stati evacuati e sono finalmente arrivati nella città di Zaporizhzhia. In giornata verrà aperto un nuovo corridoio umanitario per mettere in salvo altre persone ma intanto continuano a cadere bombe sulla città. Vittime sono segnalate a Odessa: colpita anche una chiesa, ucciso un ragazzo di 15 anni. Bombe a grappolo a Mykolaiv, come denuncia il comandante militare della città, Dmitry Pletenchuk.

Le parole si fanno sempre più aspre. Continuano a generare reazioni le dichiarazioni di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, sulla tv italiana, in particolare quelle relative all’accostamento tra Zelensky e Hitler (“Anche lui era ebreo”): “False, aberranti e oscene”, le ha definite ieri il premier italiano Mario Draghi. “Il mondo deve opporsi a questa retorica vile e pericolosa e sostenere i nostri partner ucraini di fronte al feroce assalto del Cremlino”. Lo ha scritto su Twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken. Per gli Usa “Mosca vuole annettersi il Donbass”.

L’Ue lavora al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, che prevede un embargo graduale sul petrolio e il ritiro di “altre banche” dal sistema di transazioni Swift. Le vittime civili del conflitto hanno superato quota 3 mila: è la stima dell’Unhcr.

LA DIRETTA

ORE 08:30 – KIEV, PESANTI BOMBARDAMENTI NELLA REGIONE DI ZAPORIZHZHIA – Mosca sta raggruppando le sue truppe e rafforzando le unità di artiglieria e di difesa aerea nelle aree di Zaporizhzhia, Kryvyi Rih e Mykolaiv: lo ha reso noto l’Esercito ucraino, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, aggiungendo che nelle ultime ore i russi hanno bombardato pesantemente le città di Tokmak e Berdyansk, nella regione di Zaporizhzhia. Da parte sua, l’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha reso noto che Mosca sta cercando di stabilire una rete di supporto logistico per le sue truppe.

ORE 08:15 – PAPA FRANCESCO: “PRONTO A INCONTRARE PUTIN A MOSCA” – “Ho chiesto al cardinale Parolin” di fare “arrivare a Putin il messaggio che io ero disposto ad andare a Mosca”. Lo dice Papa Francesco in un colloquio con il direttore del Corriere della sera Lorenzo Fontana e con la vicedirettrice Fiorenza Sarzanini.

ORE 08:00 – DALL’INIZIO DEL CONFLITTO MORTI 220 BAMBINI – Sale a 220 (ieri era di 219) il bilancio dei bambini morti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Lo fa sapere la Procura generale ucraina su Telegram. In aumento anche i bambini feriti, che sono 406.

ORE 07:30 – ZELENSKY: “OGGI CONTINUA EVACUAZIONE DA MARIUPOL” – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che l’evacuazione della città di Mariupol continuerà nella giornata di oggi e ha auspicato che funzionino i corridoi umanitari di Berdiansk, Tokmak e Vasylivka. Zelensky ha assicurato che Kiev sta ancora “facendo tutto il possibile per salvare” i civili di Mariupol e che “l’operazione di evacuazione continua”. Per la giornata di oggi, ha detto il leader ucraino, “prevediamo anche flussi attraverso i corridoi umanitari di Berdyansk, Tokmak, Vasylivka”.

ORE 07:00 – SIRENE ANTIAEREE A DNIPRO E ZAPORIZHZHIA – Le sirene antiaeree sono scattate a Dnipro e Zhaporizhia, nell’Est ucraino, mentre continua l’offensiva russa. Il governatore regionale, Oleksandr Starukh, ha invitato gli abitanti delle cittadine di Vasylivka e Tokmok a usare il ‘corridoio verde’ aperto per l’evacuazione dei civili. Lo riporta Ukraina 24.

ORE 05:00 – UE PREPARA SESTO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO RUSSIA – Il sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia includerà il ritiro di “altre banche” dal sistema di transazioni Swift. E’ quanto ha confermato il capo della diplomazia europea Josep Borrell. Queste sanzioni riguarderanno “il settore bancario, ci saranno altre banche russe che lasceranno Swift”, e “nel settore energetico, stiamo lavorando per preparare proposte che ci permettono di limitare le importazioni di energia dalla Russia, soprattutto il petrolio”, ha detto il diplomatico in una conferenza stampa a Panama.

ORE 02:30 – ZELENSKY SU PAROLE LAVROV: “RUSSIA SENZA MEMORIA SU NAZISMO” – La Russia ha “dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video-discorso, dopo i commenti del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov secondo il quale Adolf Hitler aveva “sangue ebreo” e “i più ardenti antisemiti sono di solito ebrei”.

ORE 02:00 – PRIMI EVACUATI DA MARIUPOL A ZAPORIZHIA – I primi 100 civili evacuati dall’acciaieria di Mariupol sono arrivati nella tarda serata di ieri nella città di Zaporizhzhia, riportano i media internazionali citando la polizia militare ucraina. “Si tratta – viene spiegato in un comunicato – principalmente di donne, bambini e anziani, che ora avranno accesso a cure mediche, cibo, medicine e assistenza psicologica”.

ORE 01:30 – BLINKEN: “RETORICA DI LAVROV VILE E PERICOLOSA” – “Il mondo deve opporsi a questa retorica vile e pericolosa e sostenere i nostri partner ucraini di fronte al feroce assalto del Cremlino”. Lo ha scritto su Twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken, ripostando un tweet del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid che condannava le frasi antisemite di quello russo Serghei Lavrov.

My friend @yairlapid put it perfectly. It is incumbent on the world to speak out against such vile, dangerous rhetoric and support our Ukrainian partners in the face of the Kremlin’s vicious assault. https://t.co/WtLcfuPVBm — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 2, 2022

ORE 01:00 – ZELENSKY: “NESSUNA OPERAZIONE MILITARE IN TERRITORIO RUSSO” – “Le operazioni militari sono attualmente in corso solo all’interno dei confini dell’Ucraina e non si sono estese alla Russia, l’esercito ucraino non conduce operazioni militari sul territorio russo”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un’intervista ad Al-Arabiya.

ORE 00:45 – NUOVO CORRIDOIO UMANITARIO DA MARIUPOL – Alle 7 del mattino locali verrà aperto un nuovo corridoio umanitario per evacuare i civili da Mariupol. Lo riferisce su Telegram il consiglio municipale della città.

ORE 00:30 – KIEV: “UNGHERIA INFORMATA IN ANTICIPO DI INVASIONE” – L’Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l’Ucraina. Lo dice il Kiev Independent citando il capo del Consiglio di Sicurezza ucraino, Oleksiy Danilov. Il giornale ucraino fa notare come il primo febbraio Viktor Orban si sia recato a Mosca in visita da Vladimir Putin.

ORE 00:15 – KIEV, VASTO INCENDIO DOPO NUOVO BOMBARDAMENTO AZOVSTAL – Le forze russe hanno effettuato un nuovo pesante bombardamento sull’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove sono asserragliati gli ultimi difensori della città, e l’attacco ha causato un vasto incendio. Lo hanno comunicato a Ukrainska Pravda fonti del reggimento Azov, i cui uomini, viene riferito, “continuano a mantenere le posizioni e a rispondere agli attacchi”.

ORE 00:00 – ZELENSKY: “MOSCA LASCI DONBASS E CRIMEA” – L’Ucraina è disposta ad accettare la neutralità chiesta da Mosca solo se la Russia lascerà tutti i territori occupati, inclusa la Crimea. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista ad Al Arabiya. Zelensky ha affermato che “i russi insistono sulla neutralità e per noi la cosa più importante è la liberazione del Donbass e di tutti i territori temporaneamente occupati, nonchè della penisola di Crimea, che è anche occupata”, ha detto. Il presidente ucraino ha poi ribadito che, per accettare la condizione di neutralità richiesta da Mosca, sono necessarie “garanzie di sicurezza per non essere oggetto di simili attacchi in futuro, e altre armi nel caso dovessimo affrontare una guerra come quella attuale.”

© Riproduzione riservata

Redazione