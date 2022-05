È arrivata al 67esimo giorno la guerra in Ucraina. Circa 100 persone sono state evacuate ieri dalle acciaierie Azovstal a Mariupol. Nuovi tentativi verranno fatti questa mattina. Ripresi intanto nella notte i bombardamenti. È intanto un caso il ferimento del massimo comandante militare russo Valerij Gerasimov: ferito a sorpresa, alla fine della scorsa settimana in Ucraina, è scampato a un attentato. Era in visita nell’est del Paese, la settimana scorsa, presso le postazioni in prima linea ed è sfuggito a un attacco ucraino contro una scuola utilizzata come base militare nella città di Izium e utilizzata dai russi.

Gli scontri continuano anche all’interno del territorio russo, in particolare a Belgorod dove Mosca avrebbe colpito diversi droni ucraini. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, per la prima ospite in televisione italiana, a Zona Bianca su Rete 4, ha usato parole dure: “L’Italia è in prima fila tra coloro che adottano e promuovono le sanzioni anti-russe. Per noi è stata una sorpresa”. Il miliardario ex oligarca Oleg Tinkov ha raccontato in un’intervista al New York Times di essere stato costretto a vendere forzatamente le azioni della banca Tinkoff che ha fondato. Aveva criticato espressamente la guerra di Putin, l’esercito e “chi va in giro a disegnare la Z”.

La diretta

ORE 7:00 – DANIMARCA: “VIOLAZIONE SPAZIO AEREO DEI RUSSI” – Dopo una denuncia simile da parte della Svezia, ieri il ministro degli Esteri della Danimarca Jeppe Kofod ha denunciato una “violazione russa dello spazio aereo danese” convocando oggi l’ambasciatore russo a Copenaghen per colloqui. “L’ambasciatore russo è convocato domani per colloqui al ministero degli Esteri. Un’altra violazione russa dello spazio aereo danese. Questo è del tutto inaccettabile ed estremamente preoccupante nella situazione attuale”, ha scritto ieri Kofod su Twitter.

ORE 06:45 – 3 MORTI E 8 FERITI A KHARKIV – Proseguono i bombardamenti russi su Kharkiv: domenica tre persone sono state uccise e otto ferite secondo Oleg Sinegubov, capo dell’amministrazione militare regionale. Le forze russe, ha riferito la CNN, hanno cercato di spingersi a sud e ad ovest dall’area di Izium, gran parte della quale era stata presa un mese fa.

ORE 02:45 – RUSSIA DENUNCIA ESPLOSIONI A BELGOROD – Due potenti esplosioni sono state udite nella città russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Lo riferisce attraverso i social Vyacheslav Gladkov, governatore della regione. “Non ci sono state vittime o danni”, ha detto. Ieri un incendio presso una struttura del ministero della difesa russo situata nella regione B, a circa 30 chilometri dal confine ucraino, ha lasciato un residente locale ferito e sette case danneggiate.

ORE 01:30 – KIEV: RUSSIA HA GIA’ UN PIANO PER INVADERE LA MOLDOVA – La Russia avrebbe un piano per invadere la Moldova ripetendo lo “scenario del Donbas”. Lo riferiscono media ucraini citando fonti dell’intelligence ucraina riportate dalla televisione pubblica ucraina. L’intelligence ha registrato attività nei pressi dell’aeroporto di Tiraspol, la capitale della regione separatista e filo-russa Transnistria. Secondo i servizi di Kiev la Russia prevede di far atterrare aerei da trasporto ed elicotteri in Transnistria che volano dalla Crimea occupata. Allo stesso tempo a Chisinau, la capitale della Moldova, sono previste rivolte e proteste. Queste informazioni però contraddicono l’analisi delle agenzie di intelligence occidentali secondo cui la Russia non la possibilità di sorvolare in sicurezza senza che le difese aeree dell’Ucraina nella regione di Odessa non abbattano i suoi velivoli.

ORE 00:30 – KIEV: “RIPRESI BOMBARDAMENTI RUSSI SU AZOVSTAL” – Dopo il cessate il fuoco che ha permesso l’uscita di 100 persone dall’acciaieria di Azovstal a Mariupol, il comandante della 12esima brigata della Guardia Nazionale Denis Schlega ha riferito che sono ripresi i bombardamenti russi “non appena è stata completata l’evacuazione di alcuni ucraini” e che i russi “stanno usando tutti i tipi di armi”.

ORE 00:00 – ZELENSKY: “EVACUAZIONI DA MARIUPOL DOVREBBERO RIPRENDERE OGGI” – Le evacuazioni da Mariupol continueranno oggi, se “tutte le necessarie condizioni” saranno soddisfatte. Lo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che ieri un centinaio di civili sono stati evacuati dall’acciaieria Azovstal. “Per la prima volta – ha affermato Zelensky – questo corridoio vitale ha cominciato a funzionare. Per la prima volta c’è stato un vero cessate il fuoco di due giorni in questo territorio. Continueremo a fare tutto per evacuare la nostra gente da Azovstal, da Mariupol in generale. Questi corridoi umanitari sono uno egli elementi del processo negoziale in corso”.

