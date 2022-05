La Russia continua la sua avanzata lenta ma costante nel Donbass nel 95esimo giorno di guerra. La resistenza ucraina continua con difficoltà il leader ceceno, Ramzan Kadyrov ha già annunciato che “Severonetsk è in nostro completo controllo”. Mosca ha comunicato di aver conquistato la città di Lyman, di importanza strategica.

Secondo l’intelligence britannica le sanzioni iniziano a pesare sulla Russia. Sabato, i leader di Francia e Germania, Macron e Scholz, hanno chiamato Putin per 90 minuti: gli hanno chiesto di avviare negoziati “seri” con Zelensky, di cessare il fuoco e di permettere al grano ucraino di lasciare i porti. Putin ha risposto di essere pronto a sbloccare il grano per evitare una crisi umanitaria globale, ma a fronte della revoca delle sanzioni occidentali.

In attesa di missili a lungo raggio che gli Stati Uniti sembrano prossimi a fornire all’Ucraina, la commissaria per i diritti umani del Parlamento di Kiev, Liudmyla Denisova ha denunciato come una nave russa sia entrata a Mariupol, città da poco conquistata dai russi, per portare via un carico di 3 mila tonnellate di metallo.

LA DIRETTA

ORE 10:45 – ZELENSKY: “RUSSIA SIA DICHIARATA STATO TERRORISTA” – “Continuerò a ricordare al mondo che la Russia deve finalmente essere ufficialmente riconosciuta come stato terrorista, sponsor di terrorismo”. A dichiararlo, nel suo intervento in nottata, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questo è semplicemente vero. Questo è giusto e riflette la realtà quotidiana che gli occupanti hanno creato in Ucraina e sono desiderosi di portare avanti in Europa. E questo deve essere sancito legalmente”, ha detto. Per poi aggiungere: “Ogni giorno lavoriamo a rafforzare la nostra difesa. Ogni giorno ci avviciniamo al momento in cui il nostro esercito supererà gli occupanti dal punto di vista tecnologico e della forza. Certo, molto dipende dai partner, dalla loro disponibilità a fornire all’Ucraina il necessario per difendere la libertà. Mi aspetto buone notizie su questo già la prossima settimana”.

ORE 10:30 – OLTRE 30MILA LE PERDITE RUSSE – Sono circa 30.150 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione, secondo l’esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l’esercito ucraino indica che dopo 95 giorni di conflitto si registrano anche 207 caccia, 174 elicotteri e 504 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.338 carri armati russi, 631 pezzi di artiglieria, 3.270 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 116 missili da crociera e 13 navi.

ORE 10:00 – CONTINUANO I COMBATTIMENTI A SEVERODONETSK – Lo dice lo stato maggiore delle forze armate ucraine, che parla di forze russe impegnate ieri in operazioni d’assalto: “Con l’uso dell’artiglieria, le forze russe hanno effettuato operazioni d’assalto nell’area della città di Sievierdonetsk”, ha affermato lo stato maggiore in una nota postata sulla sua pagina Facebook. “I combattimenti continuano”

ORE 09:30 – GAZPROM CONTINUA A FORNIRE GAS ALL’EUROPA, VOLUMI IN AUMENTO – Il produttore russo di gas Gazprom ha reso noto che continua a fornire gas all’Europa attraverso l’Ucraina tramite il punto di ingresso di Sudzha, con volumi che oggi sono pari a 44,1 milioni di metri cubi (mcm), in aumento rispetto ai 43,86 mcm di sabato. La richiesta per la fornitura di gas attraverso il principale punto di ingresso di Sokhranovka e’ stata respinta dall’Ucraina, ha aggiunto Gazprom.

ORE 09:00 – SESO PACCHETTO SANZIONI UE SUL TAVOLO DEL COREPER – Comprende un embargo graduale alle importazioni di petrolio: ne discuterà il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l’Unione, convocato per le 14.30, alla vigilia del Consiglio Europeo straordinario. Lo si apprende da fonti diplomatiche a Bruxelles. Gli ambasciatori discuteranno anche della bozza di conclusioni del Consiglio, come già preventivato. Il sesto pacchetto è rimasto finora bloccato a causa del veto dell’Ungheria, ma in questi ultimi giorni ci sono state intense consultazioni tra le capitali con l’obiettivo di arrivare a sbloccarlo ed approvarlo.

ORE 08:15 – MOSCA PREMIA I OLDATI CHE HANNO LIBERATO KRANSNYI LYMAN” – Premiati i soldati russi che hanno liberato la città di Kransnyi Lyman nella Repubblica Popolare di Donetsk, ora completamente sotto il controllo delle Forze Armate russe. Lo riferiscono le agenzie russe.I militari, ha fatto sapere il ministero della Difesa russo, sono stati premiati per il coraggio e l’eroismo mostrati durante la battaglia.”Ho l’onore di glorificarti, voi migliori figli della Patria.L’intero popolo russo e’ orgoglioso di voi, sarete ispirazione per i piu’ giovani. Il nemico sara’ sconfitto, la vittoria sara’ nostra”, ha detto il comandante del distretto militare centrale, il colonnello generale Alexander Lapin, consegnando i premi.

ORE 07:30 – AMBASCIATORE RUSSO GB: “MOSCA NON USERA’ ARMI NUCLEARI” – La Russia non intende utilizzare armi nucleari tattiche in Ucraina. Lo ha assicurato l’ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, in un’intervista con la Bbc. Kelin ha spiegato che, “secondo la dottrina militare russa”, questo tipo di armi “non viene utilizzato in conflitti come questo”. La Russia ha disposizioni molto rigide per il loro utilizzo, ha continuato, soprattutto quando è minacciata l’esistenza dello Stato. “Non ha nulla a che fare con l’operazione in corso”.

ORE 07:00 – “OSPEDALI CRIMEA CURANO SOLDATI RUSSI E NON CIVILI” – “Nella Crimea occupata agli ospedali è stato ordinato di dare la priorità ai soldati russi feriti rispetto ai pazienti civili”, afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, citato dall’agenzia Ukrinform. “A causa delle molte vittime nelle forze nemiche – si legge in un comunicato -, le autorità occupanti in Crimea hanno ordinato di rimuovere i pazienti civili dagli ospedali locali per liberare i letti ai soldati feriti. E il sangue dei donatori viene raccolto in modo intensivo”.

ORE 06:00 MEDIA KIEV: “UCCISO COMANDANTE BATTAGLIONE RUSSO” – Le forze armate ucraine sostengono di aver eliminato il comandante di un battaglione d’assalto aereo russo del 104esimo reggimento d’assalto aereo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev. Secondo quanto riporta l’agenzia Ukrinform, l’annuncio è stato dato dal Dipartimento per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine.

ORE 05:00 – A KHERSON REFERENDUM DOPO I COMBATTIMENTI – Non ci sarà un referendum sull’annessione formale di Kherson alla Russia, la città ucraina occupata dai russi, fino alla cessazione dei combattimenti nella provincia e nelle regioni vicine di Odessa e Mykolaiv. Lo ha annunciato Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione civile militare di Kherson nominato da Mosca. “Annunceremo più tardi quando avrà luogo una sorta di votazione o consultazione, ma non sarà oggi e non sarà domani perchè il nostro primo compito è ristabilire l’ordine e organizzare un sistema di amministrazione nella regione di Kherson”, ha spiegato Stremousov citato dai media internazionali.

ORE 03:30 – USA FORNIRANNO SISTEMI MISSILI A LUNGO RAGGIO – Gli Stati Uniti si stanno preparando a inviare nuove potenti armi all’Ucraina per contrastare la Russia. Lo riporta la Cnn, che cita “molteplici fonti”. Nel nuovo pacchetto di aiuti sarebbero previsti sistemi missilistici a lungo raggio, cioè quelli richiesti da Kiev nelle ultime settimane. In particolare si parla del sistema Mlrs, Multiple Launch Rocket System, in grado di muoversi velocemente su mezzi di artiglieria leggeri e sparare più missili allo stesso tempo. L’annuncio dovrebbe essere dato all’inizio della prossima settimana. L’anticipazione arriva ventiquattr’ore dopo il monito lanciato dalla Russia che ha avvertito gli Stati Uniti a “non superare la linea rossa”, fornendo sistemi di difesa agli ucraini.

ORE 03:00 – DENISOVA: “NAVE RUSSA A MARIUPOL PER CARICARE METALLO” – Una nave russa è entrata a Mariupol, città da poco conquistata dai russi, per portare via un carico di 3 mila tonnellate di metallo. Lo denuncia la commissaria per i diritti umani del Parlamento di Kiev, Liudmyla Denisova. “I russi stanno inviando 3 mila tonnellate di prodotti in metallo con la prima nave da Mariupol a Rostov sul Don (in Russia).

ORE 02:00 – ZELENSKY: “DISTRUTTO IL 30% DEI CARRI ARMATI RUSSI MODERNI” – “L’Ucraina ha distrutto il 30% dei carri armati russi moderni”. Lo afferma il consigliere del ministro dell’Interno di Kiev, Viktor Andrusiv, citato dal Kiev Independent. “Le forze russe – ha spiegato – hanno riattivato i carri armati T-62 sovietici, che hanno già più di 50 anni”.

ORE 01:40 – VERSO ESENZIONE OLEODOTTO UNGHERIA DA EMBARGO PETROLIO – Prende forma la proposta della Commissione europea di limitare l’embargo del petrolio russo, contenuto nel sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, solo al greggio che arriva via mare. Esenterebbe così le importazioni tramite l’oleodotto Druzhba, principale fonte di approvvigionamento per l’Ungheria che finora ha posto il veto sul pacchetto sanzionatorio chiedendo proprio questa esenzione.

Secondo la bozza rivista, di cui dà conto Bloomberg, la Bulgaria otterrebbe un periodo di transizione fino a giugno o dicembre 2024 e la Croazia potrebbe ottenere un’esenzione per le importazioni dall’oleodotto. La commissione ha anche proposto di limitare le riesportazioni di petrolio russo fornito tramite oleodotto ad altri Stati membri o Paesi terzi.

Tutti gli altri Stati saranno tenuti invece a eliminare gradualmente le loro importazioni di greggio marittimo entro sei mesi e di prodotti petroliferi raffinati entro otto mesi. La proposta verrà discussa nel pomeriggio dagli ambasciatori dei Ventisette che si riuniranno, per l’ultima volta, prima del vertice Ue che si terrà lunedì e martedì. L’obiettivo è arrivare con l’ok al sesto pacchetto prima del summit. Altrimenti le sanzioni non saranno proprio trattate nell’incontro tra i capi di Stato e di Governo dell’Unione.

ORE 01:15 – UE VERSO DIVIETO IMPORT PETROLIO RUSSO VIA MARE – L’Ue si appresta a proporre il divieto di import di petrolio della Russia via mare, ritardando le restrizioni alle importazioni da un oleodotto di Druzhba che fornisce l’Ungheria di greggio russo. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la commissione europea ha inviato una bozza di proposta rivista ai governi nazionali.

ORE 01:00 – LE FORZE UCRAINE AFFERMANO DI ESSERE “IN UNA POSIZIONE DIFFICILE” – A Severodonetsk, la città assediata dai russi nella regione orientale di Lugansk. Severodonetsk “è costantemente bombardata e il nostro esercito è in una posizione difensiva difficile”, ha detto ieri sera alla tv nazionale il capo dell’amministrazione militare civile locale Oleksandr Striuk, citato dalla Cnn. Poco prima il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, aveva dichiarato che la città è “sotto il completo controllo” delle forze russe.

ORE 00:30 – ZELENSKY: “CRIMEA NON SI PUO’ RICONQUISTARE CON LE ARMI” – “Non credo che potremmo riprendere tutto il nostro territorio con mezzi militari. Se decidessimo di procedere in questo modo perderemmo centinaia di migliaia di persone”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso televisivo in cui ha ribadito l’intenzione di riconquistare tutti i territori occupati dalla Russia con l’invasione del 24 febbraio, escludendo quindi la Crimea, persa nel 2014.

ORE 00:00 – LEADER CECENO: “SEVERODONETSK COMPLETAMENTE SOTTO IL NOSTRO CONTROLLO” – La città di Severodonetsk nella Repubblica popolare di Luhansk (LPR) è sotto il controllo russo. Lo ha annunciato il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Su telegram. Lo riporta la Tass. “Severdonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata. I residenti, d’ora in poi, non sono più in pericolo”, ha scritto.

© Riproduzione riservata

Redazione