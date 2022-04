Non c’è tregua nel conflitto in Ucraina giunto al 37esimo giorno. L’annunciato ripiegamento russo da Kiev sembra una pausa per riorganizzare le truppe. Mosca ha annunciato un nuovo corridoio umanitario per evacuare i civili da Mariupol, che però secondo Kiev sono stati bloccati.

Kiev ha denunciato anche la confisca di 14 tonnellate aiuti umanitari. Attesa in Ucraina la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. Previsti nuovi negoziati online. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan insiste per un incontro Putin-Zelensky. Mosca: “Sanzioni Ue irresponsabili, non resteranno senza risposta”.

Intanto Mosca ha denunciato un attacco di due elicotteri ucraini al grande deposito di petrolio nella regione di Belgorod, in territorio russo. Lo afferma il governatore dell’Oblast di Belgorod, che confina con la regione ucraina di Kharkiv, citato dalla Tass. Non ci sono vittime, ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov. Vi sarebbero almeno due feriti. I serbatoi distrutti sarebbero 8.

C’è una vittima italiana: Edy Ongaro, 46 anni, detto Bozambo, veneto, combatteva con i separatisti, è stato ucciso nel Donbass. Era in Ucraina dal 2015: è stato colpito da una bomba a mano. Zelensky degrada due ‘traditori’ e si dice certo di un imminente pesante attacco nell’est del Paese.

LA DIRETTA

ORE 09.00 – UCRAINMA PRONTA A NUOVI ATTACCHJI, LA DENUNCIA: “MOSCA CERCA DI CONCEWNTRARE MISSILI IN BIELORUSSIA” – Come già annunciato ieri dall’agenzia nucleare ucraina, le truppe russe hanno lasciato il sito nucleare di Chernobyl dopo aver restituito il controllo agli ucraini, mentre le parti orientali del paese si preparano a nuovi attacchi e i russi hanno bloccato un’altra missione di aiuto nella città portuale assediata di Mariupol. Ci sono crescenti indicazioni che il Cremlino stia usando i discorsi sulla riduzione dell’escalation in Ucraina come copertura per riorganizzarsi, rifornire le sue forze e ridispiegarle per un’offensiva intensificata nella parte orientale del paese. Secondo la vice ministra della Difesa, Hanna Mallar, la Russia “sta cercando di concentrare” i sistemi missilistici nel sudest della Bielorussia per potenziali attacchi contro l’Ucraina.

ORE 08.30 – A MYKOLAIV 24 VITTIME NELL’ATTACCO – Sale a 24 il numero delle vittime dell’attacco russo di martedì contro l’edificio dell’amministrazione statale regionale di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Lo scrive il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina su Telegram aggiornando l’ultimo bilancio che era di 20 persone morte. “I soccorritori hanno liberato 23 corpi dalle macerie e 1 persona è morta in ospedale”, spiegano i soccorritori, precisando che il lavoro di ricerca tra le macerie prosegue.

ORE 08.00 – LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO VISITERA’ KIEV – La presidente del parlamento europeo ha annunciato che nella giornata odierna raggiungerà la capitale ucraina.

On my way to Kyiv 🇺🇦 На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

ORE 07.30 – MOSCA DENUNCIA ATTAQCCO DI DUE ELICOTTERI UCRAINI A DEPOSITO PETROLIO IN TERRITORIO RUSSO – Un grande deposito di petrolio nella regione di Belgorod, in territorio russo non lontano dal confine ucraino, è andato a fuoco a seguito di un attacco che Mosca attribuisce a due elicotteri delle forze ucraine, entratI nello spazio aereo russo a bassa quota. Lo afferma il governatore dell’Oblast di Belgorod, che confina con la regione ucraina di Kharkiv, citato dalla Tass. Non ci sono vittime, ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov. Vi sarebbero almeno due feriti. I serbatoi distrutti sarebbero 8.

ORE 07.00 – BLOCCATI 45 BUS PER EVACUARE MARIUPOL – La vicepremier Iryna Vereshchuk, in una dichiarazione videoregistrata sul Telegram, ha comunicato che un convoglio di 45 bus inviato per evacuare la popolazione bloccata a Mariupol sotto assedio ieri è stato fermato dalle forze russe a Berdyansk e una trentina di bus aspettavano fuori dalla città nella speranza di raggiungere oggi Mariupol. Circa 600 rifugiati di Berdyansk sono saliti sugli autobus con cui domani arriveranno a Zaporizhzhia.

ORE 06.30 – ZELENSKY: “TRUPPE RUSSE PRONTE A PESANTE ATTACCO A EST” – “La situazione nel Sud e nel Donbas rimane estremamente difficile. Gli invasori hanno temporaneamente occupato le aree della regione di Kherson e hanno iniziato a organizzare le loro strutture” e nel “Donbass, a Mariupol e in direzione di Kharkiv le truppe russe si sono ammassate in vista di potenziali attacchi”. Lo ha annunciato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato nella notte sui social. “Conosciamo i loro piani e sappiamo dove si stanno muovendo” e “faremo tutto il necessario per fermare gli occupanti”, ha anche aggiunto.

ORE 04.30 – CONTINUANO BOMBARDAMENTI A IRPIN E MAKARIV – La situazione a Kiev e dintorni sta migliorando e lentamente la città sta ritrovando una certa tranquillità, mentre invece non cessano i bombardamenti sulle città di Irpin e di Makariv, non lontane dalla capitale, e anche a Hostomel e Brovary: lo riferisce il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Mykola Zhirnov, citato dalla Bbc. “La giornata (di ieri) è trascorsa pacificamente”, ha detto Zhirnov, aggiungendo che in città le imprese e i servizi ora stanno operando normalmente. Tuttavia le autorità avvertono la popolazione a continuare a usare cautela.

ORE 04.00 – LIBERATI DAI RUSSI 11 VILLAGHGI NELLA REGIONE DI KHERSON – Nella regione di Kherson, le forze armate ucraine hanno liberato dalle forze russe 11 villaggi, secondo quanto rivendicano le forze armate ucraine citate da Ukrinform e dal Kyiv Independent. Secondo questi ultimi, la controffensiva è stata compiuta dalla 60/ma brigata di fanteria, dell’armata sud ucraina. “La popolazione locale – scrivono i militari ucraini – può ora ricevere aiuti in cibo e medicinali”.

ORE 04.00 – MOISCA: “SANZIONI UE IRRESPONSABILI, NON RESTERANNO SENZA RISPOSTA” – Le sanzioni dell’Unione europea nei confronti della Russia “non resteranno senza risposta”: lo ha dichiarato un alto dirigente del governo russo, citato da Ria Novosti e ripreso dalla Bbc. “Le sanzioni irresponsabili da parte di Bruxelles stanno già avendo effetti negativi sulla vita quotidiana degli europei ordinari” e non sono nell’interesse dell’Ue, ha dichiarato Nikolai Kobrinets, direttore del dipartimento per i rapporti con l’Europa del ministero degli Esteri di Mosca.



ORE 03.30 – ERDOGAN INSISTE PER INCONTRO PUTIN – ZELENSKY – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, insiste nella sua proposta di un incontro diretto fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky: lo scrive l’ufficio di presidenza turco, citato dall’agenzia russa Tass. Sempre secondo la presidenza turca, i negoziati fra le delegazioni russa e ucraina tenuti a Istanbul sotto la sua mediazione un paio di giorni fa hanno impresso una “spinta significativa” al processo di pace per mettere fine alle ostilità in Ucraina.

ORE 02.00- ZELENSKY ANNUNCIA LICENZIAMENTO DI ALCUNI ‘TRADITORI’ – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo video trasmesso durante la notte ha dichiarato di aver licenziato due alti funzionari della sicurezza ucraina, che ha definito “traditori”. “Oggi una nuova decisione è stata presa a proposito degli anti-eroi. Non ho tempo di occuparmi di tutti i traditori, ma un po’ alla volta saranno tutti puniti”, ha detto Zelensky, che ha fatto due nomi, aggiungendo che “coloro che infrangono il giuramento di fedeltà al popolo ucraino…verranno inevitabilmente privati dei loro gradi militari”, ha aggiunto il leader ucraino, senza specificare oltre.

ORE 01.30 – ZELENSKY: “I RUSSI AMMASSANO TRUPPE VICINO MARIUPOL” – Le forze russe si stanno ammassando nei pressi di Mariupol, secondo quanto ha dichiarato stanotte in un nuovo video il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha parlato di situazione “estremamente difficile”. “Ci saranno battaglie e noi dobbiamo ancora percorrere un sentiero molto difficile per ottenere tutto ciò che vogliamo”, ha commentato Zelensky, citato dalla Bbc. La Russia in serata ha dichiarato che domani sarà aperto un corridoio umanitario dalle 10 locali (le 9 italiane) per evacuare i civili dalla città martire.

ORE 01.00 – I RUSSI HANNO CONFISCATO 14 TONNELLATE DI AIIUTI UMANITARI – Quattordici tonnellate di cibo e medicinali destinati ai civili di Melitopol, a metà fra Mariupol e la Crimea, sono stati confiscati dalle forze russe. Lo afferma la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, citata dal Kyiv Independent su Twitter e ripresa anche dalla Cnn. Gli aiuti, scrive Vereshchuck, erano stati trasportati da pullman, messi a disposizione per evacuare i civili verso Zaporizhzhia.

ORE 00.30 – ZELENSKY: SITUAZIONE NEL SUD E NEL DONBASS ESTREMAMENTE DIFFICILE – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato che la situazione nel Sud e nella regione del Donbass è rimasta estremamente difficile e ha ribadito che la Russia sta accumulando forze vicino alla città assediata di Mariupol. E in un raro segno di dissenso interno, Zelenskiy ha anche affermato in un discorso video di aver licenziato due alti membri del servizio di sicurezza nazionale perché accusati di tradimento. A Mariupol, Denis Pushilin, capo della Repubblica popolare separatista di Donetsk, ha ordinato la formazione di un governo amministrativo comunale per la città: “Un’amministrazione locale della Repubblica popolare di Donetsk deve essere costituita nella città di Mariupol”, si legge nel decreto.

ORE 00.20 – KIEV ACCUSA: MOSCA HA IMPEDITO EVACUAZIONE MARIUPOL – La vicepremier ucraina, Iryna Vereschuk, ha respinto al mittente le accuse russe, rivolte a Kiev, di aver impedito l’evacuazione dei civili da Mariupol bombardando il percorso del convoglio umanitario. In una dichiarazione riportata dal Financial Times, Vereschuk ha affermato che Mosca non ha rispettato il cessate il fuoco e che la città sul Mare d’Azov è ancora sotto assedio. “Il nemico continua a distruggere con attacchi aerei i residui di infrastrutture rimasti a Mariupol”. Ieri sono stati 1458 i civili ucraini evacuati dal sud dell’Ucraina: 631 persone sono state evacuate dall’assediata Mariupol a Zaporizhzhia. Le altre provenivano da Berdiansk, Enerhodar e altre città nell’oblast di Zaporizhzhia.

ORE 00.00 – UCCISO MILIZIANO ITALIANO IN DONBASS – Un miliziano italiano di 46 anni, Edy Ongaro, combattente con le forze separatiste del Donbass, è rimasto ucciso ieri in battaglia, nel villaggio di Adveedka, a nord di Donetsk ,colpito da una bomba a mano.

© Riproduzione riservata

Redazione