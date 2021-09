Il direttore di TgCom Paolo Liguori è intervenuto nel suo consueto “graffio” sul caso Morisi. Secondo Liguori “Il caso è grave ma Morisi ha ammesso le sue colpe. Ma è grave che viene usato oggi poiché ci sono le elezioni come fatto in passato per tante cose di Berlusconi e oggi su Salvini“.

Liguori prosegue: “Il caso era noto da mesi ma conviene tirarlo fuori oggi poiché ci sono le elezioni e bisogna far perdere i voti a Salvini. I suoi voti incidono sul governo e riguardano questo governo ed eventualmente un prossimo governo. Se si disperdono e vanno verso una opposizione che diventerà enorme ma un ghetto, come era una volta il Movimento Sociale Italiano, non danno fastidio mentre dà fastidio Salvini“.

Il direttore conclude: “Questa è la mia impressione, forse azzardata, ma anche con Berlusconi ci ho sempre azzeccato“.

