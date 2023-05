È grande festa a Genova per ritorno in serie A del Grifone . La promozione è arrivata dopo la vittoria con l’Ascoli di questo pomeriggio, che ha sancito il ritorno dei rossoblù in prima divisione.

Il palazzo della Regione Liguria si illuminerà di rosso e blu questa sera per rendere omaggio al club con l’immagine del Grifone e la scritta “Bentornati in Serie A ragazzi”, come ha annunciato il Governatore.

Intanto, prende vita la festa in piazza. Attesi nelle prossime ore migliaia di tifosi in Piazza De Ferrari, dove risuoneranno le note dell’inno del Genoa, “Guasto d’Amore“, composto dal tifosissimo rossoblù Bresh.

Insomma, il Genoa torna in serie A e la canzone Guasto d’amore di Bresh vince lo scudetto degli inni. C’è, infatti, chi sostiene che all’origine dei successi di uno dei club più storici italiani alla ricerca di un po’ di rivincite dopo molti anni, ci sia “Guasto d’amore”.

“Guasto d’amore” infatti, la canzone di Bresh, psuedonimo di Andrea Braschi, rapper genovese, uno dei fenomeni più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, è diventata hit ascoltatissima su YouTube e Spotify ma in questi mesi anche l’inno di fatto del Genoa e dei suoi tifosi, tanto che sono state realizzate coreografie ad hoc basate sulla hit di Bresh e il club gli ha regalato una maglia speciale dedicata alla canzone e al suo autore. Un passaggio fondamentale per capire l’amore che il tifosissimo rossoblù Bresh nutre per il Genoa, è questo:

“Ho un guasto d’amore, non riesco a star bene perché non ti vedo per tutte ‘ste sere. Ho un guasto d’amore se vedo il Grifone, mi trema la pancia e mi vibra la voce. E quando ti vedo mi fai innamorare, perché se tradisci la faccio passare. Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare”.

Note e parole, insomma, che i tifosi rossoblù, in Piazza De Ferrari, stasera, sicuramente intoneranno con forza.

redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello