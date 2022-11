I detenuti la farebbero da padrone all’interno delle carceri e così la polizia penitenziaria sarebbe in difficoltà. La realtà riferisce sì di poco personale, ma anche di detenuti che vivono in condizioni disumane e tutta questa apertura e tutti questi privilegi riservati a chi vive in cella non risultano a noi né a nessun altro. E così il Sappe (il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria) che ha deciso di protestare. Questa mattina alle 10 si terrà una manifestazione davanti alla Casa circondariale ‘’Francesco Uccella’’ di Santa Maria Capua vetere.

“Torneremo a chiedere l’avvicendamento del capo Dap Carlo Renoldi. Come il Sappe denuncia da tempo, ormai nelle carceri i detenuti la fanno da padrone, grazie ad una indiscriminata apertura delle celle e l’assenza di strumenti a tutela della stessa incolumità fisica del personale per precise responsabilità ministeriali’’, spiega il segretario generale Donato Capece. Il Sindacato ricorda i dati allarmanti degli eventi accaduti nei penitenziari regionali della Campania nel primo semestre del 2022: 673 atti di autolesionismo, 7 decessi per cause naturali, 2 suicidi e 84 sventati in tempo dagli Agenti; 432 le colluttazioni tra le sbarre, 37 i ferimenti e 3 evasioni (due da istituti penitenziari e una da permesso premio). Nella ‘’classifica’’ del Sappe spicca la Casa circondariale Poggioreale di Napoli per gli atti di autolesionismo (195) e le colluttazioni (161), seguita da quella di S. Maria Capua Vetere (174 atti di autolesionismo e 108 colluttazioni) che detiene il record di suicidi sventati dai poliziotti, 29.

“Le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria non possono continuare ad essere aggrediti o a trovarsi costantemente in situazioni di alta tensione senza che il ministero della Giustizia e il Dap adottino provvedimenti urgenti. Siamo al collasso!’’, denuncia Capece, che rinnova ancora una volta l’auspicio di potere incontrare presto il nuovo ministro della Giustizia, Carlo Nordio per trovare soluzioni rapide ai problemi penitenziari della Campania e dell’intero Paese.

Francesca Sabella Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.

