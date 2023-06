La nascita è un caso, ma è un gran bel caso. Se nasci miliardario e hai soldi per andare in fondo al mare a vedere ciò che resta del Titanic, non possono dirti che è colpa tua. Se nasci in Libia e non hai le scarpe ai piedi e neanche una bottiglina d’acqua, uguale: non è colpa tua.

È il caso. Gente che scappa da morte certa e gente che trova la morte in modo improvviso. Quello che cambia è la reazione dei media: seicento migranti annegano nel mare della Grecia su un peschereccio che va a fondo nell’indifferenza di tutti. Accade che per quelle vite, seicento, si muove solo (e male anche) una motovedetta. Accade che i giornali, le televisioni e la politica ne parlano per due giorni, forse tre. Poi spallucce. Pazienza.

Succede, invece, che per il sommergibile con a bordo cinque persone (le loro vite sono preziosissime esattamente come quelle dei seicento migranti) si muova il mondo. Legittimo e giusto. Giusto sarebbe stato anche fare qualcosa pure per le seicento vite che si sono spente in mare. Colpa della politica o di un sistema mediatico che ci rende abituali i naufragi dei migranti? Sul sottomarino si sono accesi e mai spenti i riflettori del mondo dei media che, attenzione, non fanno nient’altro che intercettare il sentiment dell’opinione pubblica e accontentarla.

Stampa e televisione devono saziare la fame della gente. Tutto il mondo con il fiato sospeso: hanno ancora ossigeno? Avranno freddo? Hanno individuato il punto esatto nel quale si è persa la posizione del sottomarino? Come li stanno cercando? E così minuto, per minuto, tutti gli organi di informazione hanno aggiornato e sfamato la curiosità delle persone.

È il mondo dell’informazione, bellezza. Record di ascolti, social impazziti, copie vendute. Forse avremmo dovuto sapere di più anche su come sono morti – affogati – i seicento migranti. Chi erano? Come si chiamavano? Chi li piange? Cosa si è fatto e cosa si poteva fare? E invece nulla. Sono spariti dai quotidiani, dalle televisioni. Certo, la banalità del male che si fa normalità: sono tragedie quotidiane.

Non capita, invece, tanto spesso che cinque persone scendano a quattromila metri di profondità per vedere il relitto del Titanic. L’informazione è lo specchio della società. Ma anche lo specchio della politica: l’America è il mondo, l’Italia e la Grecia no. L’America conta di più. E poi il Titanic fa vendere più dei migranti. Ieri la conferma della notizia: sono morti tutti. Almeno non hanno sofferto, viene da augurarsi. Non hanno sentito la morte arrivare per asfissia o affogati. Chissà cosa pensa un ragazzo che muore perché viene da un Paese in cui nessuno gli ha insegnato a nuotare quando l’acqua lo uccide. Nel frattempo, il macabro vince e il fascino esercitato dalla complessa operazione di salvataggio del sottomarino Titan rilancia le vendite di un videogame le cui dinamiche sono simili a quanto accaduto nella realtà. E noi rimaniamo con le nostre domande inevase. A domandarci di chi sia la colpa di un sistema che classifica i naufragi per importanza mediatica e non per il numero di morti.

Francesca Sabella Giornalista napoletana, classe 1992. Affascinata dal potere delle parole ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.

