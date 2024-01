La storia dell’Acciaieria di Taranto risale a 60 anni fa ed è una storia che corre parallela alla storia del nostro Paese di questi decenni, dal boom economico alle grandi crisi che abbiamo attraversato, e oggi si trova davvero davanti al rischio di terminare la sua corsa. La produzione è a livelli molto bassi, gli impianti – ancora sotto sequestro – sono praticamente abbandonati e i rapporti tra i soci, lo Stato e uno dei più grandi produttori del mondo, Accelor Mittal, sono ai minimi termini.

Quando si parla di Taranto e della sua acciaieria si finisce il più delle volte per discutere di come si sia potuti arrivare sin qui, ma non credo sia oggi particolarmente rilevante. Ho le mie opinioni, evidentemente, e credo che durante i governi Renzi e Gentiloni si sia prodotto l’unico sforzo strategico per dare a ILVA una missione e una visione.

Così come credo che l’inaffidabilità di uno Stato che ha cambiato più volte le carte in tavola – a partire dalla vicenda dello scudo penale – abbia nuociuto gravemente all’azienda e in genere alla reputazione dell’Italia nella business community globale. Qualcuno oggi dice che Mittal abbia voluto acquistare l’azienda solo per liberarsi di un concorrente: sarò naif, ma conoscendo il mondo delle multinazionali credo che nessun amministratore delegato abbia mai investito miliardi di dollari solo a questo scopo. Chi investe crede di poter rendere il proprio investimento profittevole, e lo dismette – malvolentieri, perché ci perde di solito un sacco di soldi – solo quando capisce che uscirne è l’unico modo per non continuare a rimetterci.

Comunque si sia arrivati a questo punto, io credo che recriminare su ciò che è stato può forse alimentare un dibattito politico, ma che non sia particolarmente utile. Quello che la politica deve fare è capire invece come si esce dalla situazione data. Giorgia Meloni, nelle tre ore della sua conferenza stampa di inizio anno, non ha ritenuto di spendere una sola parola su Taranto né partecipa ai tavoli in cui si prendono le decisioni, ed era dunque dalle comunicazioni del Ministro Urso ieri in Senato che mi aspettavo di conoscere la via d’uscita concepita dall’esecutivo, ma purtroppo non si è prodotta alcuna chiarezza.

Il Ministro non è stato in grado in primo luogo di spiegare come sia stato possibile che nella riunione di lunedì scorso il socio privato si sia sostanzialmente sfilato dall’affare, cogliendo il governo completamente impreparato. Viene da chiedersi quale lavoro preparatorio fosse stato impostato a monte di quella delicatissima riunione, quali fossero i rapporti e le comunicazioni tra le due parti se il nostro governo non aveva la minima avvisaglia del terremoto che stava per prodursi. La sorpresa può essere solo spiegata dal fatto che in realtà, in questi 15 mesi di governo, il governo su ILVA non ha avuto soltanto una linea ma due.

Quella di Urso (teorico dello “Stato Stratega”, cioè di uno Stato che nazionalizza senza avere i soldi per farlodi qui il soprannome di “URSS”) e quella del suo collega Fitto, che invece sosteneva la linea del rafforzamento della partnership con Accelor Mittal. Strategie contrastanti che sono esplose quando, nello scorso autunno, un Memorandum firmato da Fitto con Mittal fu sconfessato da Urso con tanto di ramanzina scritta di Invitalia al socio privato, a cui veniva intimato di non parlare mai più con un ministro dello stesso governo che gli stava scrivendo. Una situazione dadaista.

Se questa è la lucidità di pensiero dell’esecutivo, non può stupire che il Ministro Urso, proprio come aveva fatto più o meno negli stessi giorni dell’anno scorso sempre nell’aula del Senato, sia tornato ieri a Palazzo Madama a parlare di un piano strategico nazionale che non c’era allora e non c’è nemmeno oggi. Ha poi ancora una volta preconizzato la conversione di Taranto a una “tecnologia green”, senza spiegare né cosa sia, né con quali soldi o quali competenze voglia farla. Se il socio privato oggi lamenta che lo Stato ha investito metà di quanto ci hanno messo loro, e se oggi ci si chiede dove trovare il miliardo e trecento milioni che servono subito per pagare le bollette e rilevare gli impianti (che al momento sono in affitto dalla precedente società, pure lei in amministrazione straordinaria: come si vede la situazione è complicata) viene da chiedersi se il governo abbia i fondi per poter davvero abbracciare un’ambiziosa transizione verde.

L’intenzione tra le righe sembra piuttosto quella di voler arrivare a un’amministrazione straordinaria – attraverso l’applicazione di norme dalla dubbia legittimità, che rischiano di trasformarsi in un lungo contenzioso – nell’illusione che questo consenta la nomina di un commissario vicino al ministero, e cercare nel frattempo di trovare un socio industriale che rilevi l’azienda dopo qualche tempo.

Si tratta probabilmente dell’unica cosa che è rimasta da fare. Ci sono però due ordini di problemi molto seri: il primo è che l’amministrazione straordinaria comporta una serie di regole molto stringenti e una situazione giuridico-economica che renderebbe molto difficile non solo il rilancio della fabbrica, ma anche la semplice gestione della quotidianità: dai costi dell’energia al reperimento delle materie prime. Il secondo è che trovare un socio industriale non sarà facile, perché realisticamente il tempo per rendere l’azienda appetibile e consentire la necessaria due diligence richiederebbe un tempo molto più lungo dei sei mesi-un anno prospettati dal governo.

“Hic Rhodus, hic salta”, verrebbe da dire: per il bene dell’economia nazionale e delle migliaia di famiglie che aspettano di conoscere il destino dell’azienda, il governo non ha altra scelta adesso che dimostrare di essere in grado di mettere in pratica bene e rapidamente ciò che ha detto di avere in animo. Da patrioti, non possiamo che auguraci che lo faccia. Che metta insieme un piano industriale credibile che consenta all’acciaieria di Taranto di ripartire e di essere finalmente competitiva e compatibile con l’ambiente. Dopo quanto visto in questi mesi di governo, sembra più un sogno che un auspicio.

Ivan Scalfarotto