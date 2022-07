Morto schiacciato da una lastra di marmo caduta accidentalmente sul pavimento. Tragedia nell’azienda “Agar Marmi” di Roccarainola, in provincia di Napoli, dove questa mattina, intorno alle 10.30, il titolare Giovanni De Sarno, 55 anni, è deceduto in seguito all’incidente.

I sanitari del 118, intervenuti nella struttura presente al civico 151 di via IV Novembre, ne hanno constatato il decesso per “schiacciamento della cassa toracica“. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione insieme al personale dell’Asl di Napoli per tutti gli accertamenti del caso. L’area è stata sottoposta a sequestro con la procura di Nola che ha disposto l’esame autoptico presso l’ospedale Secondo Policlinico di Napoli.

Giovanni Pisano