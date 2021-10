Ancora una morte bianca. Ancora una vittima sul lavoro. Un ragazzo di 22 anni, originario della Guinea Bissau, ha perso la vita questa notte mentre era di turno all’Interporto di Bologna, il polo logistico che ha sede a Santa Maria in Duno di Bentivoglio.

La vittima sarebbe un lavoratore interinale al terzo giorno di lavoro, impiegato come facchino nell’hub di SDA. Il giovane, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato tra una ribalta del magazzino e il mezzo pesante parcheggiato a ridosso: è morto sul colpo a causa dello schiacciamento del torace.

Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri che sono intervenuti questa notte, l’incidente sul lavoro è avvenuto intorno all’una mentre erano in corso operazioni di carico e scarico merci nel magazzino del corriere Sda Express Courier nel blocco 13.4 dell’Interporto. Il magazzino è stato chiuso stanotte e resterà chiuso anche oggi.

© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta