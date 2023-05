Incidente in auto mentre erano inseguiti dai paparazzi. Tragedia sfiorata per il principe Harry e la moglie Meghan Markle rimasti coinvolti in un sinistro stradale “quasi catastrofico” di ritorno da New York dove la duchessa nella serata di martedì 16 maggio aveva ricevuto un premio allo Ziegfeld Theater. La coppia era inseguita dai paparazzi secondo il loro portavoce che ha diffuso la notizia.

L’inseguimento, definito “incessante”, sarebbe durato oltre due ore e ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto, pedoni e due agenti della polizia del New York Police Department. Con loro viaggiava la madre di lei, Dora Loyce Ragland. Si trattava del primo evento pubblico dopo l’incoronazione di re Carlo III.

Inevitabile il collegamento alla tragica fine della madre Diana Spencer, morta tragicamente nel 1997 a Parigi in un incidente stradale mentre era inseguita dai paparazzi.

BREAKING: Prince Harry, his wife Meghan and her mother have been involved in a “near catastrophic” car chase involving paparazzihttps://t.co/IVHXQr05s4 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/HPeiccTZrD — Sky News (@SkyNews) May 17, 2023

Harry e Meghan sono “scossi e provati” dalla sfiorato incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 16 maggio. E’ quanto riferisce una fonte vicina alla coppia, che ha parlato con il New York Post. “La loro sicurezza ha fatto di tutto per fermarli”, ha raccontato ancora la fonte. La coppia all’uscita del teatro è salita sul Suv sul quale era arrivata all’evento, ma poi – visto che la situazione si complicava- ha abbandonato l’auto per salire su un taxi “come ultimo disperato tentativo di seminarli”. Nell’inseguimento, un cameramen ha urtato una macchina, mentre un altro ha urtato un agente.

