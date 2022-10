Cresciuti sostanzialmente a ‘pane e guerra’, i tre figli adolescenti del leader ceceno Ramzan Kadyrov saranno inviati in Ucraina per partecipare al conflitto sul fronte russo. Ad annunciarlo è stato lo stesso sanguinario presidente-combattente, pubblicando su Telegram un video in cui i tre ragazzini armati fino ai denti si allenano a sparare.

I tre figli, Adam (14 anni), Eli (15 anni) ed Akhmat (16 anni), “andranno sulla linea del fronte e saranno schierati nella sezione più difficile della linea di contatto”, ha scritto Kadyrov, fido alleato del presidente russo Vladimir Putin, sottolineando che i tre vengono addestrati “praticamente da quando sono piccolissimi”.

Con indosso tute mimetiche, occhiali scuri, prima ripresi su dei carri armati e poi in campo aperto con in mano pistole, lanciarazzi e mitragliatrici, per i tre adolescenti “è giunto il momento di brillare in una vera battaglia, non posso che salutare la loro determinazione. Presto andranno in prima linea e si ritroveranno nelle zone più difficili della linea di contatto”, spiega il padre, che secondo il suo sito web ufficiale avrebbe 14 figli.

Ramzan Kadyrov claims he’s sending three of his sons (aged 14, 15 & 16) to fight in Ukraine “Akhmat, Eli and Adam are ready to show their skills in the zone of the special military op. I’m not joking. The time has come to prove themselves in battle, and I welcome their ambition” pic.twitter.com/VNrQ5KoPtr — Francis Scarr (@francis_scarr) October 3, 2022

Kadyrov che in questi giorni è stato al centro delle polemiche. Nel week end il leader ceceno aveva criticato pubblicamente il generale russo Alexandre Lapin, il militare incaricato dal Cremlino e dal ministero della Difesa delle operazioni attorno alla città di Lyman, caduta nelle mani ucraine. Per Kadyrov il generale non avrebbe dato “le comunicazioni” e le “munizioni necessarie” ai soldati impegnati nella difesa della città poi riconquistata delle truppe fedeli a Kiev a al presidente Volodymyr Zelensky.

Ramzan #Kadyrov stated that his three underage sons would soon go to #Ukraine. According to Kadyrov, his children “will go to the front lines and will be in the most difficult sections of the line of contact”. pic.twitter.com/hmB1Yriox5 — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2022

Ma Kadyrov è stato anche ‘smentito’ dal Cremlino riguardo l’invito ad utilizzare in Ucraina armi nucleari a bassa potenza, dichiarazioni che secondo Mosca sono state fatte sull’onda delle “emozioni”.

“In tempi difficili, le emozioni dovrebbero comunque essere escluse da qualsiasi valutazione della situazione. Preferiamo fare valutazioni misurate e oggettive”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, per spegnere il ‘fuoco’ acceso dall’alleato Kadyrov .

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

