Prima la lite poi è sbucata la pistola. Il tutto per una questione condominiale legata a due cani di un condomino. È successo la scorsa notte in un condominio di Posillipo, precisamente in via Tito Livio, una delle vie più panoramiche di Napoli.

Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera, un ragazzo di 21 anni era sceso nel cortile dello stabile con i suoi due cani. Ha incrociato un condomino con cui è iniziata una brutta discussione proprio per qualche questione relativa ai due cani. La tensione è salita ma poi i due si sono separati . Dopo qualche ora l’uomo ha incrociato il padre del ragazzo con il quale ha ripreso la discussione. Uno dei due, un 41enne, ha tirato fuori la pistola e ha sparato in direzione del padre del ragazzo, un 49enne. L’uomo ha esploso tre proiettili in rapida successione e l’uomo è stato ferito di striscio alla testa.

Per fortuna il 49enne non è grave e si è recato da solo in ospedale. Intanto però il 41enne è salito sullo scooter ed è fuggito facendo perdere le sue tracce. Attualmente ricercato dalla polizia perché sospettato di tentato omicidio e detenzione illegale d’arma da fuoco. Delle indagini si stanno occupando gli agenti del commissariato di Posillipo. L’uomo in fuga – noto alle forze dell’ordine – è originario della zona Mercato ed è il titolare di una società che si occupa di rifornire i canapa store sul territorio nazionale. Al vaglio anche i video delle telecamere installate nella zona. Secondo quanto accertato la pistola era illecitamente detenuta.

