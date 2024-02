Lorella Cuccarini splendida sul palco di Sanremo 2024, mamma di quattro figli – la più celebre è Chiara Capitta – e moglie di Silvio Testi. Per la showgirl sembra non essere passato nemmeno un giorno dagli anni ’90 lei, a differenza di molte altre, è rimasta bella ma soprattutto naturale. “La mia regola è detergere regolarmente la cute più volte al giorno scegliendo dei prodotti di qualità, detto questo ho una pelle che per fortuna di mantiene bene” aveva dichiarato la Cuccarini.

Cosa mangia Lorella Cuccarini: quello che non ti aspetti

In alcune recenti interviste Lorella Cuccarini aveva dichiarato di ritenere la cena il pasto principale della giornata perché un momento di grande condivisione con tutta la famiglia e quindi un momento irrinunciabile. E così anche se, come tutti sappiamo, sarebbe meglio non appesantirsi alla sera e cenare addirittura prima delle 19, per la bionda della tv la cena sembra proprio essere irrinunciabile “a volte per stare insieme ceniamo anche alle 22”.

Nessun superalcolico ma una buona bottiglia di vino con gli amici

“Non amo le trasgressioni” aveva dichiarato la Cuccarini in una recente intervista. “Mangio di tutto, per me domina la dieta mediterranea a casa. Ma bevo davvero poco, mai super alcolici ma magari un bicchiere di vino con gli amici. Il mio lavoro mi ha abituata ad autoregolarmi.”

I dolci solo come premio “anche se sono golosa”

“Sono golosa ma i dolci me li concedo ogni tanto come premio. La cena è irrinunciabile anche in tarda serata ma prediligo i carboidrati a pranzo e le proteine alla sera. Se non ho tempo piuttosto che saltare il pranzo mangio una barretta energetica”. Non solo, Lorella Cuccarini giura di non poter fare a meno del riso anzitutto “un piatto di basmati con un goccio di olio non manca mai nelle mie tournee e lo consumo due ore prima di entrare in scena”.

Le fettucine invece “le faccio perché mi fanno venire in mente dei bei ricordi in famiglia. Le faccio in ricordo di mia nonna, anche io a casa ma non mi vengono bene come le sue. Le mie somno più ruvide e spesso, non sono una cuoca di Masterchef”

