Il Fatto Quotidiano, si sa, è nato più o meno dichiaratamente come giornale del partito dei Pm. (Non della magistratura: Il Fatto odia, per esempio, i giudici che assolvono…). Quindi è logico e giusto che difenda i Pm, quando – assai raramente – vengono criticati da qualche giornale. Talvolta, forse, lo fa con zelo un po’ eccessivo, ma si sa come vanno le cose del mondo.

Così Marco Travaglio è saltato su come una molla quando ha visto che il Riformista criticava il Pm Woodcock e faceva notare che non si è mai visto un Pm che querela un giornale il cui editore è suo imputato. Dice Travaglio: No, no, è il contrario, è l’imputato che ha fondato il giornale per criticare Woodcock. Sarà. Se uno però ogni tanto legge il Riformista si accorge che non è proprio Woodcock l’unico Pm che noi critichiamo. Diciamo che effettivamente siamo nati per coprire un vuoto: la critica al potere della magistratura. Magari anche Travaglio avrà sentito dire che i giornali, di regola, dovrebbero servire per fare i cani da guardia contro il potere. In Italia, purtroppo, tutti i poteri sono criticabili, ma quello dei Pm no. Ora ci siamo noi, e ci siamo sobbarcati questo compito.

Dopodiché Marco dice che noi abbiamo diffamato Woodcock e che lui ci ha querelato per questo. No, Marco, non abbiamo diffamato nessuno: ci siamo limitati a pubblicare documenti ufficiali, depositati, dai quali risultano alcune irregolarità abbastanza gravi nelle indagini che Woodcock coordinò a Napoli. Documenti indiscutibili. La querela in questo caso non è un atto di difesa per la diffamazione, ma come tu sai benissimo che spesso succede (deve esserti capitato anche a te qualche volta) un atto di intimidazione verso il giornalista. Sono abituatissimo alle intimidazioni, non ti preoccupare.

Piero Sansonetti Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.

© Riproduzione riservata

Piero Sansonetti