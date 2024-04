Matteo Renzi sarà candidato alle elezioni europee con la lista Stati Uniti d’Europa. Alla fine i dubbi interni sono stati superati, con il leader di Italia Viva che correrà per entrare nell’Europarlamento a giugno.

Le parole di Emma Bonino “Renzi si candiderà all’ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque”

“Matteo Renzi si candiderà all’ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendo così il suo pieno sostegno al progetto. Tutti i candidati della Lista Stati Uniti d’Europa si sono impegnati, se eletti, a lasciare eventuali altri incarichi e andare al Parlamento europeo. E ora tuffiamoci nella campagna elettorale, sfidando sovranisti e anti europeisti nel nome degli Stati Uniti d’Europa”. Lo scrive in una nota la leader di Più Europa Emma Bonino.

Le discussioni interne sulla candidatura di Renzi con Stati Uniti d’Europa

Negli ultimi giorni le discussioni all’interno dei dirigenti di partito presenti con la lista Stati Uniti d’Europa sono state febbrili. Il nodo era la candidatura di Matteo Renzi, su cui solo oggi l’ex premier ha sciolto le riserve. Secondo indiscrezioni erano stati membri di Più Europa a mostrare qualche dubbio sul fatto che Renzi scendesse in campo. Ma alla fine le resistenze sarebbero state superate. Anche perché, secondo sondaggisti ed esperti del settore, il nome di Renzi nella lista dei candidati può trainare molti voti per SUE il prossimo giugno.

