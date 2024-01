Maria De Filippi e Fabio Fazio condurranno uno speciale per ricordare Maurizio Costanzo, a un anno dalla sua scomparsa. A renderlo noto è stata Mediaset. L’azienda ha fatto sapere che il programma andrà in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata e regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite. Nello speciale, insieme ai due conduttori – eccezionalmente insieme per l’occasione – De Filippi e Fazio, saranno presenti tanti ospiti tra cui i più importanti personaggi della tv e della società italiana per ricordare la lunga carriera del giornalista.

Quando è morto Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è morto a Roma il 24 febbraio del 2023, presso la clinica ‘Paideia’ di Roma, all’età di 84 anni. Era ricoverato presso la struttura per un intervento. Viene allestita la camera ardente nella sala della Protomoteca del Palazzo Senatorio in Campidoglio. I funerali solenni, trasmessi in diretta da Rai1 e Canale 5, sono invece celebrati tre giorni dopo nella basilica di Santa Maria in Montesanto, sempre a Roma, in piazza del Popolo. Per l’occasione tantissime figure politiche, istituzionali, giornalistiche e dello spettacolo gli hanno reso omaggio.

