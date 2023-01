Un secondo covo sempre a Campobello di Mazara, il paesino di 11mila abitanti nel Trapanese dove Matteo Messina Denaro ha trascorso almeno l’ultimo anno della sua trentennale latitanza. Lo hanno scoperto questa mattina i magistrati della procura di Palermo e i carabinieri del Ros, che hanno individuato dunque un secondo ‘nascondiglio’ del boss di Cosa Nostra arrestato lunedì mattina nella clinica ‘La Maddalena’ di Palermo, dove si recava per sottoporsi alle cure per un tumore al colon.

Oltre all’appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, scoperto ieri, il capomafia avrebbe fatto realizzare una sorta di bunker all’interno di un’altra abitazione nella stessa area.

Il secondo ‘covo’ si trova a circa 300 metri dall’abitazione scoperta ieri dagli investigatori, che stanno attendendo l’arrivo del procuratore aggiunto Paolo Guido per procedere.

Non è ancora chiaro se si tratti del luogo in cui il capomafia nasconde il suo ‘tesoro’: documenti riservati, soldi e “pizzini” che i magistrati non hanno trovato all’interno dell’abitazione setacciata martedì nel vicino vicolo San Vito, dove hanno trovato esclusivamente materiale riguardante i trascorsi medici del boss di Castelvetrano.

La zona dunque è la stessa dove MMD avrebbe trascorso almeno l’ultimo anno di latitanza, a pochi chilometri dalla ‘sua’ Castelvetrano.

Casa che, ha ammesso anche il ‘vero’ Andrea Bonafede, alias utilizzato dal boss per potersi sottoporre alle cure mediche, era stata acquistato dallo stesso 59enne geometra di Campobello di Mazara con i soldi ricevuti dall’ex ‘Primula rossa’ di Cosa Nostra.

“Conosco Messina Denaro fin da quando eravamo ragazzini. La casa in cui viveva l’ho comprata io con i suoi soldi”, avrebbe detto ieri Bonafede agli inquirenti, indagato per associazione mafiosa e favoreggiamento aggravato.

