Mezzogiorno Federato debutta sabato 21 maggio a Roma, con una prima assemblea nazionale che punta a dare il fischio di inizio di una partita troppe volte rimandata. Il Sud non sta più a bordo campo: il Pnrr va gestito adesso. Il tempo dei No a tutto è finito. Ed è venuta l’ora per il Mezzogiorno di riscattarsi da solo: di tirarsi su le maniche, di unirsi, di parlare con una voce sola, la più forte possibile. Con il movimento di Claudio Signorile entrano in campo sensibilità riformiste e competenze politiche in grado di ridare speranza a quella parte del Paese che da troppo tempo viaggia col freno a mano inserito.

«Il nostro movimento sostiene la necessità del ruolo centrale dell’Italia mediterranea nel blocco occidentale e in Europa, perché rappresenta il nodo strategico essenziale per il controllo del Mediterraneo; la piattaforma economica e logistica per la gestione delle rotte commerciali e dell’energia; la rete militare di protezione e difesa di tutto il Sud-Est della Alleanza atlantica», recita una nota dei promotori. Con l’ex ministro Signorile, a lungo vice segretario del Psi di Craxi, ci sarà Salvatore Gallo che presiederà il dibattito e darà voce ai comitati regionali e agli ospiti: si va dalla ministra per le Autonomie, Maria Stella Gelmini, al ministro della Cultura, Dario Franceschini. Dal ministro del Lavoro Andrea Orlando alla vice ministra per le Infrastrutture, Teresa Bellanova. E parleranno due presidenti di Regione: quello della Calabria, Roberto Occhiuto; e quello della Puglia, Michele Emiliano. Le piattaforme, il nuovo regionalismo, la crisi del lavoro e le opportunità del Pnrr saranno al centro del dibattito.

«Il Mezzogiorno deve operare come unico soggetto, a Costituzione invariata e su basi federative, protagonista della riunificazione e coesione dell’Italia nella nuova Europa Unita», dichiara Claudio Signorile nell’invito all’evento. Non mancheranno gli sguardi oltre il Mezzogiorno, quali quello di Edo Ronchi, Alleanza per la transizione ecologica, e di Franco D’Alfonso (Alleanza civica del Nord). Appuntamento alle 9,30 all’hotel Universo di via Principe Amedeo 5b, a Roma.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

