Missili alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, unica via d’uscita dalle zone sotto attacco nell’est dell’Ucraina. Almeno 50 morti, dicono fonti ucraine, almeno dieci bambini tra loro. Era un treno pieno di ragazzini, donne e vecchi. Stavano fuggendo. Testimonianze terrificanti sugli orrori commessi a Borodyanka e a Irpin. Sotto attacco anche Odessa. Le notizie militari confermano che il Cremlino sta concentrando la potenza militare sul sud dell’Ucraina, se riuscisse ad occuparlo e a mantenerlo occupato insieme all’est già annesso e alla Crimea, riuscirebbe a prender per sé i porti ucraini e quindi l’accesso al mare.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione, sono stati ieri a Kiev e Bucha a confermare al presidente Zelensky l’appoggio dell’Unione europea al Paese invaso. «L’Ucraina vincerà», ha detto von der Leyen. Ma contemporaneamente alla visita fonti europee avvisavano: non c’è unanimità per l’embargo sul petrolio russo. Gli Stati Uniti fanno sapere di aver riposizionato i missili Patriot in Slovacchia. Da Mosca sulla strage del treno arrivano dichiarazioni di questo genere: Kiev dovrà rispondere delle bombe a Kramatorsk, ci sono «prove evidenti» che «l’Ucraina è responsabile per il bombardamento di Kramatorsk» e ciò conferma che l’azione militare russa in Ucraina è «giustificata». Lo ha detto il ministero degli Esteri di Mosca, aggiungendo che «Kiev non potrà sottrarsi alle sue responsabilità» per questo episodio.

A Makarov, nell’area intorno alla capitale, sono stati trovati 132 corpi di persone in molti casi uccise da colpi di arma da fuoco e sepolte in fosse comuni. Lo ha detto il sindaco Vadym Tokar. Dice che la metà della città è completamente distrutta. Il governo britannico invierà a Kiev nuove armi – anticarro e antiaeree – per un valore 100 milioni di sterline . Lo ha detto lo stesso Johnson, dopo un vertice a Londra con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, definendo l’attacco alla stazione dei treni una testimonianza «del precipizio» in cui Vladimir Putin è caduto. Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha annunciato su Twitter che il vertice straordinario dei leader europei si terrà il 30 e 31 maggio. I temi in agenda saranno: difesa, energia e Ucraina.

Angela Nocioni