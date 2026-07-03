Questa notte, alle 3.30 italiane, Colombia e Ghana si affronteranno al Kansas City Stadium nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. I sudamericani approdano a questo primo turno della fase a eliminazione diretta avendo conquistato il primo posto nel proprio girone davanti al Portogallo di CR7 e per questa partita è decisa a sfruttare la superiorità tecnica.

Il Ghana si è invece sudato questa qualificazione, arrivando terza nel girone dietro a Inghilterra e Croazia ma andando avanti grazie ad uno dei migliori terzi piazzamenti, approdando così per la prima volta nella loro storia ad una fase a eliminazione diretta dei Mondiali. I sudamericani partono col favore del pronostico, ma queste prime partite dei sedicesimi ci hanno insegnato come non vince il più forte, ma chi ci crede di più.

Probabili formazioni

Mister Lorenzo per questa partita partirà con Vargas tra i pali, Munoz, Lucumi, Sanchez e Mojica davanti a lui. A centrocampo pronti Puerta, Lerma e Arias, mentre davanti giocheranno Rodriguez, Suarez e Diaz. Queiroz invece è orientato a schierare Asare in porta, Senaya, Adjetey, Luckassen e Mensah a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo pronti Sulemana, Partey, Owusu, Sibo e Semenyo, che agiranno dietro alla punta Ayew. Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz. All. Lorenzo

Ghana (4-5-1): Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew. All. Queiroz

Dove vedere la partita

La partita tra Colombia e Ghana sarà visibile in esclusiva su Dazn e tramite connessione VPN per chi volesse seguirla dall’estero.

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Riccardo Tombolini