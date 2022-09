Ancora una volta la Russia entra a gamba tesa nell’agitata campagna elettorale italiana. Questa volta è la portavoce del ministero degli esteri di Mosca, Maria Zakharova, a scagliarsi direttamente contro il piano del risparmio del gas predisposto dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani: “Saranno gli italiani a soffrirne”. E ancora, il piano contro il caro-energia “viene imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington”.

Quello di Mosca “é un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamo ordini da nessuno. L’Italia è un Paese libero, democratico e collabora con la Ue per fare fronte comune anche sui problemi energetici”, ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in un’intervista al Corriere della Sera. Sono “loro che stanno dando grande sofferenza ai cittadini russi, mentre noi non daremo grande sofferenza ai nostri. In pochi mesi, con una operazione ampia di differenziazione delle sorgenti, abbiamo dimezzato la dipendenza dal gas russo. E grazie al nostro programma la dimezzeremo ulteriormente”, ha aggiunto Cingolani.

Oltre che da Roma la replica è arrivata anche da Bruxelles. “Dichiarazioni folli delle personalità russe”, ha detto il portavoce della Commissione Eric Mamer: “Non perdiamo tempo a commentare”. E intanto l’Ue prepara il piano per contenere i prezzi dell’energia. Secondo quanto riportato dal Corriere, la proposta dovrebbe essere approvata giovedì 15 settembre dopo il discorso della presidente Ursula von der Leyen sullo Stato dell’Unione e conterrà un tetto al prezzo dell’elettricità prodotta da fonti diverse dal gas. Le misure dovrebbero durare un anno e il tetto dovrebbe essere intorno ai 180 euro per megawatora.

Gli stati potranno redistribuire le risorse recuperate alle categorie più vulnerabili e alle Pmi. Sul tavolo anche una eventuale tassa sui profitti provenienti dall’estrazione di petrolio e gas o sul fatturato relativo all’estrazione. Tra le proposte anche una misura per ridurre la domanda di elettricità nelle ore di picco attraverso incentivi a imprese e famiglie.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro