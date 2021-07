Due colpi, uno consumato, l’altro sventato dal proprietario di casa, nel giro di appena due settimane. E’ stato convalidato nelle scorse ore il fermo di polizia giudiziaria al quale era stato sottoposto Maurizio De Vita, 38enne residente nel quartiere napoletano di Pianura, zona dove negli ultimi mesi, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, è stata registrata una pericolosa escalation di furti e rapine, con malviventi che entrano in azione anche per rubare pochi spiccioli o oggetti di scarso valore.

L’uomo è stato individuato dagli agenti del commissariato locale come responsabile del furto avvenuto nella notte del 2 luglio scorso all’interno di un locale di via Sartania, adibito a deposito alimenti, dal quale erano stati portati via dolciumi e prodotti ittici del valore di circa 500 euro. I poliziotti, grazie alla denuncia sporta dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza interne, sono riusciti a rintracciare il presunto autore in via Evangelista Torricelli che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato bloccato e trovato in possesso di un cacciavite.

De Vita, già noto agli archivi di polizia, inoltre lo scorso 14 giugno aveva tentato un furto in un’abitazione di via Paolo Castaldi e Luigi Sequino dove, scoperto dal proprietario, l’aveva aggredito fisicamente e si era dato alla fuga. Il fermo è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 38enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo