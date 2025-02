La corsa al prossimo scudetto passerà inevitabilmente dallo stadio Maradona, teatro di una sfida cruciale tra le due squadre in vetta alla classifica, separate da un solo punto. Sabato 1° marzo sarà il giorno di Napoli-Inter, il big match della 27ª giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle 18:00.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Per il big match gli azzurri dovranno fare a meno di Anguissa, Neres e Mazzocchi, mentre tra i nerazzurri saranno indisponibili Carlos Augusto, Darmian, Di Gennaro, Sommer e Zalewski. L’Inter arriva al big match con certezze ben definite. Thuram ha smaltito il fastidio alla caviglia sinistra e sarà regolarmente in campo al fianco di Lautaro. L’assenza di Anguissa rappresenta un problema per Antonio Conte, costretto a trovare una soluzione per rimpiazzare il centrocampista camerunese senza stravolgere l’assetto tattico. “Voglio che i miei giocatori scendano in campo senza farsi condizionare dalla pressione – ha detto Antonio Conte alle vigilia – dal valore sulla carta o dalle aspettative della stagione. Dobbiamo crescere anche sotto questo aspetto, puntando sempre al massimo degli obiettivi. A volte ci riusciremo, altre no, ma l’importante è lasciare il campo consapevoli di aver dato tutto. Se veniamo sconfitti, deve essere solo perché gli avversari hanno giocato meglio, non perché ci hanno messo più determinazione o voglia di vincere—quello sarebbe davvero inaccettabile”. Di seguito le probabili formazioni del match:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Dove vedere Napoli-Inter, Sky o Dazn

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirlo in diretta streaming sull’app di DAZN, disponibile per Smart TV, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

