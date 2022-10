Berlusconi ha salvato ancora una volta il centrodestra, l’unità del centrodestra e l’ha fatto in modo elegante. L’ha fatto facendo un sacrificio enorme da un certo punto di vista, perché questa richiesta di andare a baciare la pantofola della regina in via della Scrofa è sembrata a tanti eccessiva. Berlusconi non ha detto una parola, ha spiegato che c’erano stati degli equivoci con la Meloni, ma tutti hanno capito che l’equivoco è stata l’imposizione di quel viaggio, che sembrava un’umiliazione, sembrava voler dire “guardate chi comanda nel centrodestra”, ma è inutile fare queste cose quando chi conta nel centrodestra si sa benissimo: chi l’ha fondato e chi lo tiene in piedi facendo dei sacrifici, come Silvio Berlusconi.

Giorgia Meloni ha avuto un successo meritatissimo alle elezioni ma lo sta sprecando con dei gesti un po’ eccessivi nei confronti di una persona che ha cercato di riportare nel centrodestra persone che quando lui ha cominciato erano ben lontani. E lo sanno tutti. Certo, gli elettori hanno votato Giorgia Meloni per il suo programma, per la sua influenza, per la sua irruenza e capacità, ma certamente la cosa di lunedì è stata vista come un’umiliazione. Tu l’hai detto Piero (Sansonetti) e io sono d’accordo con te.

Pur essendo in buonissimi rapporti con Giorgia Meloni, è stato uno sciupio questo inizio di legislatura in cui tutti hanno voluto inzuppare il pane ma in realtà è uscito un piatto immangiabile. Berlusconi ha riportato le cose a posto. Piuttosto a Giorgia Meloni direi, attenta Giorgia, perché per la seconda volta Berlusconi ti ha chiamato signora Meloni, può sembrare un fatto di doveroso rispetto. Ma per chi conosce Berlusconi può sembrare anche un fatto di grande distacco umano.

Paolo Liguori Direttore editoriale di Riformista.Tv e TgCom

