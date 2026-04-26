Il termine “lockdown” evoca ricordi che avremmo preferito lasciare al passato, eppure oggi lo scenario di un blocco energetico non è più un’ipotesi accademica. Il rischio di un razionamento severo delle fonti che alimentano le attività industriali è una minaccia concreta, acuita da instabilità geopolitiche e conflitti che minano la sicurezza dell’intero continente. Come manager siamo abituati a gestire la complessità, ma questa sfida non si vince rincorrendo l’emergenza con soluzioni temporanee; si governa solo attraverso una visione strategica di lungo periodo e una stabilità normativa che permetta alle imprese di pianificare il proprio futuro.

In questo contesto, le aziende italiane si trovano a un bivio decisivo dove non è più sufficiente subire passivamente le oscillazioni dei prezzi o la fragilità delle forniture. La figura del manager deve evolvere radicalmente in quella di un vero e proprio regista della transizione, agendo innanzitutto su un’ottimizzazione strutturale che superi il semplice risparmio energetico. Occorre investire in tecnologie di monitoraggio e in una gestione dei carichi che rendano la produzione flessibile e resiliente. Al contempo, per le aziende diventa fondamentale dotarsi delle competenze manageriali in grado di fare la differenza, valorizzando profili come l’Energy Manager e il Sustainability Manager, figure capaci di integrare l’autonomia energetica direttamente nel cuore dei processi industriali.

Se l’ipotesi di un lockdown energetico dovesse trasformarsi in realtà, la classe manageriale sarebbe chiamata a una prova di reattività di portata straordinaria. In una fase di emergenza acuta, il compito dei manager sarà quello di attivare immediatamente protocolli di continuità operativa basati sulla gerarchizzazione della produzione. Questo significa identificare i processi industriali “critici” da salvaguardare a ogni costo e quelli che possono essere temporaneamente modulati. I manager dovranno inoltre agire come garanti della filiera, stabilendo canali di comunicazione diretta con fornitori e clienti per coordinare i flussi logistici, evitando che il blocco di un singolo nodo energetico provochi un collasso a catena dell’intero ecosistema produttivo.

Serve però onestà intellettuale: queste misure reattive, per quanto necessarie, rimangono palliative se non affrontiamo il problema alla radice. Le sole energie rinnovabili non possono garantire l’approvvigionamento necessario a sostenere un’economia manifatturiera come quella italiana. La nostra dipendenza dalle importazioni ci espone costantemente alle instabilità che caratterizzano gli scenari internazionali. Per questa ragione, Federmanager sostiene con forza la necessità di un ritorno dell’Italia al nucleare, grazie alle possibilità offerte dalle tecnologie di nuova generazione. I piccoli reattori modulari rappresentano l’anello mancante per una sicurezza energetica realmente decarbonizzata, offrendo quella continuità nelle forniture necessaria a scongiurare future ipotesi di lockdown. Tuttavia, la disponibilità di energia pulita deve procedere di pari passo con la riduzione dell’intensità energetica delle produzioni, rendendo indispensabili investimenti mirati in efficientamento energetico per ottimizzare ogni chilowattora immesso nel sistema.

L’Italia non può permettersi di restare una semplice spettatrice mentre il mondo cambia. Il rischio di un blackout o di un razionamento si combatte trasformando la crisi attuale in un’opportunità di sovranità tecnologica ed energetica. I manager italiani sono pronti a gestire l’emergenza con pragmatismo e competenza, dialogando con le istituzioni per una strategia energetica nazionale all’altezza delle sfide che il presente impone. Non dobbiamo aspettare che le luci si spengano per comprendere l’urgenza di una strategia sovrana: il futuro della nostra industria dipende dalla capacità di scegliere oggi la via della diversificazione tecnologica e dell’indipendenza energetica.

Valter Quercioli

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