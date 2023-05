Ha poco più di 13 anni l’alunna caduta oggi dalla finestra di un edificio scolastico, a Pescara, dove risiede con i familiari. Al momento la ragazzina è affidata alle cure dei sanitari del pronto soccorso cittadino, per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Ma le sue condizioni sono gravi e sarebbe in codice rosso.

La studentessa frequenta la classe terza della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo 7 “11 febbraio 1944”, che si trova in via Colle Pineta. Secondo le prime testimonianze, l’allieva è precipitata dalla finestra di un’aula del secondo piano dell’edificio, rovinando a terra, dopo un volo di circa cinque metri, nel cortile della scuola.

Lanciato l’allarme, l’ambulanza del 118 si è subito recata sul posto. La tredicenne, secondo quanto riferiscono i soccorritori, non ha mai perso conoscenza ed è stata immediatamente trasportata in ospedale per verificare la presenza di traumi multipli.

Nel frattempo, sono andati avanti gli accertamenti della squadra Volante e della Polizia Scientifica. Al momento non è del tutto chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Dalla dirigenza scolastica non sono arrivate ancora dichiarazioni. Gli operatori presenti riferiscono che il dirigente scolastico non è presente nell’istituto.

Tanti i genitori che hanno raggiunto la struttura per chiedere informazioni o per accertarsi della salute dei propri figli. Per i compagni di classe della ragazza è stato prontamente disposto il servizio di supporto psicologico.

redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello