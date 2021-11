Sigfrido Ranucci, vicedirettore di Rai3 e conduttore di Report, sarebbe stato raggiunto, secondo quanto apprende Marco Zonetti (Vigilanza Tv) da fonti accreditate di viale Mazzini, da un provvedimento disciplinare per non aver chiesto l’autorizzazione all’azienda riguardo al libro ‘La grande inchiesta di Report sulla pandemia‘, scritto da Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini per la casa editrice Chiarelettere e sul quale Ranucci ha curato l’introduzione.

La Rai contesterebbe a Ranucci anche un articolo da lui firmato sul Fatto Quotidiano (testata legata a Chiarelettere) dal titolo ‘Bombe a orologeria, virus e Cassandre’, ma il provvedimento disciplinare riguarderebbe solamente la non richiesta di autorizzazione a redigere l’introduzione della fatica scritta a quattro mani dagli inviati di Report.

Nemmeno buoni risultati Auditel della trasmissione d’inchiesta della Terza Rete, attualmente in crisi di spettatori, sarebbero riusciti a dissuadere i vertici dalla decisione di perseguire il vicedirettore con il provvedimento disciplinare. Nell’irremovibile presa di posizione potrebbe aver pesato anche la bufera mediatica scatenata dalla discussa ultima puntata di Report dedicata ai vaccini che volente o nolente che volente o nolente è diventata bandiera dei no vax.

Riccardo Annibali

