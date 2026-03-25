A urne chiuse, si ripresenta puntuale la fretta isterica con cui una parte degli analisti si lancia a sezionare il voto referendario per fasce d’età, come se da un fine settimana elettorale si potessero estrarre verità sociologiche scolpite nella pietra. Ancora più sorprendente è l’entusiasmo con cui si è parlato di «ritorno dei giovani», di nuova partecipazione, di risveglio civico. Tutto molto suggestivo. Peccato sia un’illusione.

I dati – sempre parziali e talvolta interpretati con una disinvoltura che rasenta la propaganda – raccontano che molti ragazzi si sono recati alle urne e che una quota significativa ha votato No alla riforma della magistratura. Da qui, il salto logico: i giovani tornano protagonisti. Ma davvero basta una croce su una scheda referendaria per certificare un cambio strutturale nei comportamenti politici di un’intera generazione? Domenica e lunedì non si trattava di scegliere, ma di reagire. Non c’erano programmi da leggere, candidati da valutare, visioni del mondo da confrontare. C’era una domanda secca, binaria, quasi istintiva. In questo contesto, il No di molti giovani ha assunto la forma più elementare e immediata di opposizione: dire no al governo Meloni più che entrare nel merito del quesito. Una scorciatoia cognitiva, non una maturazione politica.

Scambiare questa dinamica per partecipazione consapevole è un erroraccio. O peggio, un’operazione di auto-consolazione per chi ha bisogno di intravedere segnali positivi dove non ce ne sono. Perché il banco di prova vero non è un referendum semplificato all’osso, ma le elezioni politiche. Lì, improvvisamente, tutto cambia: bisogna informarsi, orientarsi tra programmi spesso complessi, scegliere un partito, magari scrivere preferenze tra i candidati. È un investimento di tempo, attenzione e responsabilità che gli elettori meno navigati tendono a evitare.

È lì che si vedrà se esiste davvero questa presunta «nuova mobilitazione». E la storia recente suggerisce prudenza: più che un ritorno, potremmo assistere all’ennesima ritirata silenziosa. Se tra un anno l’affluenza giovanile tornerà a crollare, tutte le analisi entusiaste di oggi si riveleranno per quello che sono: letture affrettate, costruite su un evento che per sua natura favorisce reazioni semplici, non scelte complesse. Prima di celebrare una rinascita civica, sarebbe meglio distinguere tra partecipazione e riflesso condizionato. Sono due cose molto diverse. E confonderle non aiuta a capire il Paese, ma solo a raccontarselo meglio.

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Luca Sablone