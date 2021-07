A Milano per lavoro ancora per qualche giorno, decido di andare, al Palazzo delle Stelline, per assistere alla manifestazione sui referendum promossa dalla Lega a Milano. Presenti il senatore Siri (Lega), Irene Testa (Partito Radicale), il professor Guzzetta, l’ex procuratore Nordio e il professor Becchi. Partecipazione notevole e attenta in sala (piena ed erano le 21, sino alle 22.30) mentre fuori si firma continuamente. Sono molto perplesso e titubante, come sempre, quando ascolto rappresentanti di forze politiche secondo cui “si deve marcire in carcere” perché si deve “buttare la chiave” o che “in carcere si sta troppo bene” o che “è il più sicuro” e giù di lì… e lo sono ancor di più perché non riesco a controllare l’irrequietezza viscerale che mi attraversa ogni volta che ascolto simili baggianate. Ascolto timoroso mentre prende la parola Siri.

Ed ecco ‘o miracolo, direbbero a Napoli… non di San Gennaro, ma di “Santo Pannella”. Dal podio il senatore leghista (segreteria nazionale) si lancia in una filippica contro lo strapotere giudiziario, ma soprattutto contro il carcere che oggi così come è non va perché «è estremamente afflittivo» e «non sempre è necessario» insomma si teorizza il carcere come extrema ratio e soprattutto il venir meno dello Stato di diritto. I nostri referendum saranno un messaggio dirompente per un sistema ed un parlamento che non farà mai quelle riforme (testuale). Capite, allora, il passaggio rivoluzionario: dallo scandalo radicale al miracolo radicale. Siamo andati oltre lo scandalo.

Sentire parlare, due mondi sideralmente distanti, la stessa lingua su obiettivi comuni dinanzi ad una platea che, in silenzio, ha ascoltato e applaudito quegli argomenti – quella stessa platea che magari ascolta in tv da Giletti con la bava alla bocca che il carcere deve essere estremamente punitivo – fa tremare “le vene e i polsi”. E allora, saranno traditi i referendum? Salvini giocherà a fare il furbetto gettando a mare milioni di firme (i primi segnali diffusi sul territorio dimostrano che potrebbero essere davvero vicino al milione)? Non ci credo! E quand’anche dovesse succedere, ne è valsa la pena e ne varrà per parlare con i cittadini sino a settembre di tutto ciò… per arrivare a dire loro messaggi dal profondo significato civile e politico su cui difficilmente, senza i referendum, verremmo ascoltati.

Gianpaolo Catanzariti