Il 24 e il 25 ottobre erano le prime due date stabilite da Claudio Baglioni per il suo concerto”Che notte è questa! la partenza” in programma a piazza di Siena, a Villa Borghese. Ma lo spolvero dei biglietti in pochi minuti ha costretto l’artista romano ad aggiungere due date per l’evento che si terrà dove, esattamente il 24 ottobre 1982 (44 anni fa), si tenne il leggendario concerto Alé-Oò, il primo vero e proprio raduno della storia della musica dal vivo in Italia, con 250 mila spettatori al seguito. Le due nuove date del live di Baglioni saranno il 27 e il 28 ottobre.

Le date del concerto

I biglietti per le nuove date del concerto di Claudio Baglioni sono disponibili già dalla giornata di oggi, martedì 28 luglio, dalle ore 18:00 solo per la prevendita destinata agli iscritti al Fan Club, mentre la vendita libera partirà nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, alle ore 10:00. Il tutto su Ticketone.it e nei punti vendita presenti sul territorio. L’artista romano non si limiterà però a cantare solo per i suoi concittadini. Dopo le 4 date di Villa Borghese, Baglioni partirà per tutto il Paese con il suo GrandTour LaVitaE’Adesso, attraversando tutti i luoghi e i siti storici d’Italia per poi tornare nella Capitale, dove il giro terminerà, dopo un anno esatto dai concerti di questo autunno, il 23 ottobre 2027 con “Che notte è questa! il ritorno“, ai Fori Imperiali.

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Riccardo Tombolini