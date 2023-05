Il sindaco Gualtieri ha firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo di chiusura, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle 22 alle 5 del mattino successivo.

“Un provvedimento che accogliamo con favore perché sposa una linea che Italia Viva ha sempre sostenuto” – hanno dichiarato Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva – “per contrastare la malamovida, infatti, più che penalizzare i locali che fanno somministrazione o che offrono comunque tavolini e sedute interne per le consumazioni sul posto, è decisamente più ragionevole limitare la vendita di alcolici per minimarket ed esercizi analoghi che, soprattutto nel week end, favoriscono invece assembramenti e consumo in strada, situazioni potenzialmente rischiose sotto il profilo della sicurezza”.

“Bene ha fatto dunque il sindaco Gualtieri” – concludono i consiglieri – “con questo atto si va nella direzione che suggeriamo da tempo. Ma non basta. E’ indubbio che i ragazzi soffrano una grave mancanza di aree di aggregazione serali, anche decentrate, dove organizzare concerti, spettacoli, mostre e altre attività finalizzate alla socializzazione e al sano divertimento. Da parte nostra, continueremo a lavorare per costruire un’alternativa alla cultura ‘della bottiglia in mano in strada’ e per migliorare l’offerta cittadina di spazi ed eventi dedicati ai giovani”.

Giulio Pinco Caracciolo

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo