Tutta rossa con i bordi delle maniche di un giallo intenso, linee pulite e minimali che ricordano vagamente quella del Liverpool di un paio di stagioni fa. Infatti lo sponsor tecnico è lo stesso. Sono gli americani di New Balance a firmare la prima maglia da gara della Roma di José Mourinho. Sui canali social della società la presentazione ufficiale ai tifosi, anche se da qualche ora circolano le solite indiscrezioni e qualche “photo leak” da un sito australiano. La nuova stagione vedrà il debutto della collaborazione tra il club capitolino e l’azienda statunitense, brand leader mondiale nello sport. Per l’occasione, la nuova divisa di casa si presenta con intense tonalità di giallo e rosso che richiamano i colori della città di Roma. Nella parte frontale della maglia è arricchita da due lievi strisce tono su tono. Si nota immediatamente il nuovo scollo a v, mentre sull’etichetta nascosta all’interno appare la scritta “La Lupa”. Tra i giocatori che si sono prestati a fare da modello, oltre a Niccolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante reduce dall’europeo, anche l’attaccante bosniaco Edin Dzeko. Che sia una conferma per la prossima stagione dopo le voci di rottura?

La divisa poi non è completa senza calzettoni e pantaloncini che saranno tutti in tinta con il bordino giallo. Il portiere invece indosserà un completo grigio con particolari in giallo. Ma a saltare subito all’occhio è il nuovo main sponsor dei giallorossi che abbandonano Quatar Airways per accogliere Digitalbits, che dovrebbe portare nelle casse dei giallorossi 10-12 milioni a stagione, anch’esso in giallo, apparso per la prima volta durante la conferenza stampa di José Mourinho. Il nuovo sponsor è una blockchain network (un insieme di tecnologie strutturate come una catena di blocchi contenenti ognuna le transazioni) che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB. Confermato lo sponsor Hyundai sul retro della maglia in fondo alla schiena. Il 23 luglio si aprono le vendite della nuova maglia ai tifosi, aprendo così anche le spedizioni.

Riccardo Annibali

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali