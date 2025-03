Un terribile incidente ha portato alla scontro tra una petroliera e un nave cargo al largo delle coste britanniche nel Mare del Nord, nei pressi della città portuale di Hull. La collisione avrebbe creato un incendio a bordo della petroliera, e forse anche a bordo del cargo come mostrano vari video dell’accaduto. Al momento non si hanno notizie di vittime, né di eventuali rischi di inquinamento per sversamento di petrolio. Non sono ancora state chiarite le cause dell’accaduto. Sul posto sono stati inviati un elicottero e scialuppe di salvataggio, un aereo della Guardia Costiera e navi dotate di sistemi antincendio, i vigili del fuoco sono stati inviati sul posto per spegnere l’incendio.

Equipaggio in salvo

Il direttore del porto di Grimsby, Martyn Boyers, ha confermato che 32 persone sono state trasferite a terra a bordo di tre imbarcazioni, mentre membro dell’equipaggio non sarebbe stato ancora localizzato.

Le imbarcazioni coinvolte e l’incidente

La Maritime and Coastguard Agency ha dichiarato che l’allarme è stato lanciato alle 9.48, le 10.48 in Italia. Le due imbarcazioni coinvolte nell’incidente sono una petroliera svedese (battente bandiera Usa) e un mercantile tedesco. La prima fa capo alla Stena Bulk, affittata dalla Crowley, azienda americana di trasporto marittimo basata a San Francisco. Il cargo “Solong”, registrato a Madeira e diretto nei Paesi Bassi, risulta essere di proprietà della Reederei Kopping, armatore e spedizioniere tedesco. Sarebbe stato proprio il mercantile ad investire la petroliera.

In aggiornamento

