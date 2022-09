Un virus simile al Sars-CoV2 è stato scoperto in un pipistrello russo. La ricerca è stata realizzata da esperti della Washington State University’s Paul G. Allen School for Global Health e riportata sulla rivista Plos Pathogens. Il virus è stato denominato Khosta 2: sarebbe potenzialmente in grado di infettare l’uomo e sarebbe anche resistente ai vaccini anti-covid attualmente disponibili.

Il nuovo virus osservato appartiene alla sottocategoria di coronavirus nota come sarbecovirus, come il Sars-CoV-2. “La nostra ricerca dimostra ulteriormente che i sarbecovirus che circolano nella fauna selvatica al di fuori dell’Asia -anche in luoghi come la Russia occidentale, dove è stato trovato il virus Khosta-2 – rappresentano una minaccia per la salute globale e per le campagne vaccinali in corso contro il Sars-CoV-2”, ha dichiarato Michael Letko, virologo autore dello studio.

Il team di ricercatori ha scoperto che la proteina Spike di questo nuovo virus può infettare le cellule umane ed è resistente sia agli anticorpi monoclonali sia al siero di individui vaccinati per il Sars-CoV-2. E quindi la scoperta del Khosta-2 evidenzia la necessità di sviluppare vaccini universali per proteggere contro i sarbecovirus in generale, piuttosto che contro le sole varianti conosciute del Sars-CoV-2.

“In questo momento ci sono gruppi che stanno cercando di trovare un vaccino che non protegga solo dalla prossima variante della Sars-2, ma che ci protegga da tutti i sarbecovirus”, ha spiegato Letko. “Purtroppo, molti dei nostri vaccini attuali sono progettati per specifici virus che sappiamo infettare le cellule umane o per quelli che sembrano rappresentare il rischio maggiore di infettarci. Ma si tratta di un elenco in continua evoluzione. Dobbiamo ampliare la progettazione di questi vaccini per proteggere da tutti i sarbecovirus”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

