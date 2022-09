È un Partito Democratico sempre più in difficoltà quello che viene ‘fotografato’ nel consueto sondaggio del lunedì di Swg per il telegiornale di La7. Secondo l’ultima rilevazione dell’istituto per il tg di Enrico Mentana, il gap tra Fratelli d’Italia e i Dem sta aumentano.

Il partito della Meloni è infatti al 25,8%, guadagnando un punto rispetto al dato dello scorso 29 agosto. Punto che di fatto i Dem di Enrico Letta perdono, scendendo al 21,4%, con un solco importante che li divide da FdI.

A guadagnarne non è la Lega, anzi. Il Carroccio scade ancora e cala al 12,1%, perdendo lo 0,4% in una settimana. È il Movimento 5 Stelle a proseguire la lenta risalita, con Giuseppe Conte e soci che ormai agguantano Salvini distante pochi decimali, con i pentastellati all’11,9%.

Dietro i primi quattro ‘big’ in doppia cifra c’è l’altra grande novità del giorno. Anche per Swg l’alleanza riformista formata da Azione e Italia Viva scavalca Forza Italia. Il duo Calenda-Renzi guadagna lo 0,4% in una settimana e si porta al 7,2%; dall’altra parte gli azzurri di Silvio Berlusconi scendono sotto quota sette, al 6,7% (-0,3%).

Nel campo centrosinistra crescono sia l’alleanza Verdi-Sinistra (al 4 per cento, +0,2% in una settimana), sia +Europa (all’1,9%, +0,4%) sia Impegno civico di Luigi Di Maio (all’1,3%, +0,1%). Bene anche ItalExit, il partito di Gianluigi Paragone, che resta sopra quota tre per cento.

