Non è ancora chiaro cosa abbia mosso il folle gesto. Di certo si sa che intorno alle 5.30 del mattino un operatore ecologico ha impugnato la pistola e ha sparato alle gambe di due colleghi. Fortunatamente li ha solo feriti. Poi si è seduto e ha rivolto verso se stesso la pistola: l’ha puntata alla tempia e si è tolto la vita in un istante. Una tragedia avvenuta ad Alghero, nell’isola ecologica di via degli Artigiani.

Secondo quanto riportato da LaPresse, l’operatore ecologico che ha sparato si chiamerebbe Antonio Rosario Urgias. Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, l’uomo si trovava nell’isola ecologica all’alba di questa mattina. Non si sa cosa sia successo ma all’improvviso ha sparato mirando alle gambe di due colleghi. Solo grazie all’intervento di un terzo operatore, ha desistito nella sua azione che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori per i due feriti. Avrebbe potuto continuare a sparare, invece si è seduto e si è tolto la vita puntandosi alla testa la stessa pistola. Il terzo collega non è riuscito a impedirglielo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, l’uomo, che viveva da solo in un alloggio di fortuna, avrebbe recentemente avuto problemi al lavoro sulla modalità di svolgimento delle sue mansioni. Di norma l’operatore effettuava la raccolta porta a porta e questa mattina si trovava nell’Isola ecologica di Ungias/Galantè, adibita al conferimento per tutte le frazioni di rifiuti domestici della città di Alghero e delle sue frazioni. Aveva appena finito il suo turno di lavoro nel servizio di raccolta di rifiuti porta a porta.

I due colleghi feriti sono stati subito portati al pronto soccorso dell’ospedale civile di Alghero. Hanno riportato ferite agli arti inferiori e la loro prognosi è riservata, ma non sono in pericolo di vita: uno ha ferite più lievi, mentre l’altro presenta una situazione più complessa e potrebbe essere presto trasferito a Sassari. Solo i due feriti potranno raccontare cosa è successo in quella mattinata di follia sul lavoro.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro